O cabeamento subterrânea promete acabar com a interrupção de energia elétrica na Estrada do Contorno em dias de chuvas fortes Foto: Luís Fernando Lara

Publicado 26/05/2022 12:18

Angra dos Reis – A Estrada do Contorno, um dos principais corredores turísticos da cidade, vai ganhar um projeto pioneiro que promete acabar com um grave problema que aflige moradores e o trade turístico instalados na localidade: a falta de energia elétrica em dias de chuvas fortes.



Na última semana, a prefeitura em parceria com a Enel Distribuidora, iniciou as obras para a instalação de 5 km de fiação subterrânea a partir do Colégio Naval. Nesse percurso, estão instalados hotéis e pousadas que recebem um grande número de turistas todos os anos, além de cerca de dois mil moradores.



O projeto surgiu após os problemas causados na rede de energia elétrica durante as chuvas de abril. Por causa da queda de vegetação, a população local ficou no escuro.



- A instalação da rede elétrica subterrânea vai melhorar a qualidade do fornecimento de energia, também ajudará na redução de podas e na diminuição de cabos partidos na região. A redução da poluição visual causada por fios expostos ao ar livre será outro benefício para moradores e turistas -, informou Tiago Scatulino, secretário de Desenvolvimento Regional.



Na primeira fase da obra, a secretaria de Desenvolvimento Regional realiza ações de abertura do solo para que a Enel faça a instalação do eletroduto e o lançamento dos cabos condutores de energia. Depois disto, a empresa fará as conexões para energização dos cabos. Por se tratar de um projeto pioneiro, não há prazo definido para conclusão do trabalho.



- Solicitamos aos motoristas que trafegam pelo local que tenham um pouco de paciência, pois como a estrada é estreita, precisaremos interromper o trânsito em alguns momentos para que as máquinas trabalhem com mais eficiência -, pediu Scatulino.