Mais de uma centena de vereadoras participaram do encontro nesta semana em Brasília - Foto: Divulgação

Publicado 28/05/2022 12:39

Angra dos Reis - Um evento inédito reuniu mais de cem vereadoras durante esta semana, em Brasília. A Associação Brasileira de Câmaras Municipais (ABRACAM/Mulher), realizou a I Conferência Nacional de Vereadoras. As parlamentares discutiram políticas públicas voltadas para o gênero feminino e saíram do evento com diversas deliberações.

Entre elas, destaque para uma representação de vereadoras de Oriximiná, no Pará, contra o prefeito local que será encaminhada pela Abracam/Mulher na segunda-feira (30).



Titi Brasil recebeu o presidente da Câmara de Angra, Helinho do Sindicato (à direita), o vereador Jorge Eduardo (à esquerda) e o ex-presidente da ABRACAM, Rógério Rodrigues, na abertura da conferência Foto: Divulgação

A conferência contou com a presença da coordenadora-geral de assuntos e desafios socioculturais do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Salete Aragão. - Quando se pensa que há 100 anos a mulher nem tinha direito à voto, um evento que reúne mais de cem mulheres, é um muito significativo. Muitas participantes não tiveram o incentivo de seus presidentes para viajar, mas lá estavam, lutando por direitos iguais -, declarou a presidente da ABRACAM/Mulher, Titi Brasil.A conferência contou com a presença da coordenadora-geral de assuntos e desafios socioculturais do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Salete Aragão.

- Uma honra e um orgulho imenso participar desse importante evento. Vocês estão de parabéns por essa mobilização -, frisou.

O presidente da Câmara de Angra dos Reis, Helinho do Sindicato, ao lado vereador Jorge Eduardo (Patriota/AR), prestigiou a abertura do evento, presidido pela vereadora angrense.

- Estamos aqui para tratar de assuntos importantes para Angra dos Reis, como a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) e a telefonia móvel para a Ilha Grande, mas não podíamos deixar de prestigiar nossa Titi Brasil num ato tão importante como este -, ressaltou Helinho.

Para Titi, foi um privilégio presidir a primeira Conferência Nacional de Vereadoras, onde foram debatidos temas como Violência de Gênero na Política, A Evolução da Mulher na Sociedade e Captação de Recursos para Projetos voltados ao fortalecimento das Mulheres.

- Quero agradecer imensamente à diretora de Relações Institucionais, Egeane Felipe, pela dedicação e comprometimento para o sucesso do evento -, agradeceu.

A Conferência Nacional de Vereadoras contou com representantes do Rio de Janeiro, Santa Caratina, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Minas Gerais, Tocantins, Maranhão, Pará e Amazônia.