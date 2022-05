Com cenários paradisíacos, a Praia de Lopes Mendes vai sediar provas do X TERRA no fim de semana - Luís Fernando Lara

Publicado 27/05/2022 11:02

Angra dos Reis - O X TERRA Brazil chega à paradisíaca Ilha Grande, reconhecido como patrimônio mundial da Unesco, neste final de semana. Essa terceira etapa contará com cinco provas que, seja por águas límpidas, lama, terra batida, areia ou asfalto, levarão os atletas a desfrutar as belezas das praias de Abraão, Saco do Céu, Palmas , Lopes Mendes e Vila Dois Rios.

Os promotores do evento esperam atrair cerca de 5 mil pessoas para esta etapa da competição, entre atletas e seus familiares.

- Escolhemos mais uma vez a Ilha Grande para abrilhantar nossa temporada não apenas por seu visual deslumbrante, característico do litoral do Rio de Janeiro, mas por sua imensa tradição no mundo do esporte -, disse Bernardo Fonseca, promotor do evento.

O X TERRA promete movimentar também o trade turístico da cidade, que após as chuvas de abril, tem contado com lindos dias de sol para atrair turistas à Baía da Ilha Grande.

- O X TERRA agrega muito para a atividade turística, com as pousadas e os restaurantes lotados no período da prova. E também para a questão ambiental, pois conscientiza a comunidade sobre o dever de preservar este paraíso -, observou João Willy, secretário municipal de Eventos de Angra dos Reis.



Após passar pela Ilha Grande, o evento segue para Ibitipoca (MG), Ouro Preto (MG), Paraty (RJ), Estrada Real (MG), Ilhabela (SP), Itabira (MG) e Búzios (RJ).