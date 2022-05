Os moradores do bairro Parque Mambucaba irão receber as informações nesta terça-feira de 9h às 16h - Foto: Divulgação

Publicado 30/05/2022 21:53

Angra dos Reis – Moradores da cidade da Costa Verde começaram a receber orientações do Poder Público sobre a regularização fundiária de seus imóveis. Na semana passada, moradores do bairro Santa Rita do Bracuí receberam a visita de técnicos da prefeitura de Angra e puderam tirar suas dúvidas a respeito da Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (REURB-S). O procedimento que garante o direito de propriedade às famílias que residem em áreas com características urbanas de baixa renda.



Uma equipe da Superintendência de Habilitação, em conjunto com a Procuradoria-Geral do Município, prestou esclarecimentos sobre a regularização de imóveis através de um procedimento simplificado que, além de oferecer o Registro Geral de Imóveis (RGI) ao final do processo, valoriza a propriedade, oferece segurança jurídica, facilita o acesso ao sistema de crédito e também garante possibilidade de crédito imobiliário em caso de venda ou construção.

O programa leva informações sobre a forma de conseguir regularizar imóveis em Angra Foto: Divugação

Nesta terça-feira (31), as equipes da prefeitura de Angra vão estar no bairro Parque Mambucaba dando orientações aos moradores sobre o REURB-S. Os documentos necessários para se inscrever são RG e CPF de todos os membros da família, certidão de nascimento ou casamento/união estável, CADÚNICO do requerente, comprovante de renda de cada membro da família, comprovante de residência, documentos do imóvel e IPTU.



– Neste primeiro momento, o objetivo das visitas relacionadas ao REURB-S é informativo, na intenção de instruir as pessoas sobre as vantagens do procedimento. Iremos passar por vários bairros, sempre às terças e quintas -, informou o superintendente de Habitação, Sérgio Henrique.















