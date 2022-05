Os moradores da Ilha Grande receberão atendimentos e serviços públicos gratuitamente na Vila do Abraão - Foto: Divulgação

Angra dos Reis – Os moradores da Ilha Grande vão ter a oportunidade de ter próximo de casa uma série de serviços de assistência social, agricultura e pesca, saúde, além de microcrédito e empreendedorismo. Todos os serviços serão oferecidos pelo programa Prefeitura Presente na quinta-feira (2) na Casa de Cultura da Vila do Abraão.



Ao mesmo tempo, o governo do estado estará com o RJ para Todos levando ações como retirada e agendamentos para RG e CNH (Detran), gratuidade para certidões de nascimento, casamento e óbito, corte de cabelo, recreação e Balcão de Empregos.



- Estaremos na Ilha Grande com uma equipe de 130 profissionais, 50 do município e 80 do Estado, oferecendo serviços gratuitos para todos os moradores. Esta grande estrutura nos dará capacidade para atender até 2 mil pessoas -, explicou o secretário executivo de Assistência Social, Heraldo França.



De acordo com o secretário de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Eduardo Sampaio, esta é mais uma ação que vai beneficiar especialmente os moradores atingidos pelo volume histórico de chuva registrado em Angra no mês de abril.



- Nosso foco foi levar esta gama de serviços gratuitos para as três localidades mais prejudicadas pelas fortes chuvas. Já passamos por Monsuaba e Mambucaba e agora chegaremos à Ilha Grande. Queremos oferecer o apoio necessário para que cada morador possa reconstruir sua vida -, destacou o secretário.