A BR-101, Rodovia Rio-Santos, será duplicada e ganhará pontos de apoio para os motoristas no trecho que corta a Costa Verde - Foto: Divulgação

Publicado 30/05/2022 20:54

Angra dos Reis – Uma reunião na tarde desta segunda-feira (30) discutiu as obras que estão acontecendo na Rodovia Rio-Santos, no trecho que corta a região Costa Verde. Esse foi o segundo encontro da Comissão de Acompanhamento do Contrato de Concessão da Rodovia Rio-Santos, instituída pela Câmara Municipal no ano passado.



A reunião contou com as presenças da vereadora Titi Brasil (MDB), presidente da comissão, e dos vereadores Dudu do Turismo (PSD), Charles Neves (Patriota) e Branco (PSD). O Analista de Relações Institucionais da CCR/RioSP, empresa responsável pela duplicação da rodovia, Otávio Melo, participou do encontro através de uma vídeo conferência.



De acordo com o analista, a concessionária já começou a fase de manutenção da via instalando novos pontos de ônibus e está fazendo um levantamento da situação de suas áreas de influência.

Melo explicou ainda o cronograma de melhorias que a BR-101 vai receber e disse que a empresa está à disposição para melhorar a segurança da rodovia, dentro do que o cronograma de investimentos permite.



A empresa iniciará em breve as obras de bases operacionais nos km 455 (Conceição de Jacareí), km 475 (Jacuecanga), km 503 (Bracuí) e km 529 (Praia Brava). Essas unidades darão agilidade nos atendimentos aos motoristas como acidentes, panes mecânicas, entre outros.



Ainda segundo Otávio Melo, o pedágio deverá começar a ser cobrado em março do ano que vem com praças em Itaguaí, Conceição de Jacareí, na divisa entre Mangaratiba e Angra dos Reis, além de Paraty.