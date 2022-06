Para ter acesso à cirurgia, o morador de Angra dos Reis deve procurar a unidade de saúde mais próxima de sua casa - Foto: Divulgação

Publicado 02/06/2022 21:54

Angra dos Reis - 430 moradores da cidade da Costa Verde vão passar por cirurgias de catarata nos próximos dias em uma carreta adaptada. O veículo cumpre todos os protocolos exigidos pelo setor de Vigilância Sanitária.



De acordo com a secretaria de Saúde, serão atendidos moradores que precisam fazer a primeira cirurgia. Até sábado (4), o grupo realiza os exames pré-cirúrgicos e os procedimentos vão acontecer entre domingo (5) e terça-feira (7). Uma ambulância estará no local para emergências.

- Essa ação é muito importante para a cidade, para o povo, para quem não tem condições de pagar. Fui bem cuidado e a equipe é bem atenciosa com a gente -, contou o aposentado Manoel Rodrigues, de 69 anos, que realizou o procedimento em fevereiro deste ano.



Mais que devolver a visão com mais qualidade aos portadores da doença, as cirurgias de catarata proporcionam melhor qualidade de vida especialmente para os idosos, que antes eram prejudicados pela baixa visão. Desde 2018, 4.124 cirurgias de catarata foram realizadas gratuitamente em Angra dos Reis.

- Temos aqui uma carreta adaptada, com quatro cadeiras, onde o cirurgião tem a possibilidade não só de quebrar a catarata, mas também de colocar a lente. Esse é mais um passo à frente na saúde da nossa cidade –, afirmou o secretário de Saúde, Glauco Fonseca.