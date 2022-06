O prefeito Fernando Jordão e o presidente da Enel X, Francisco Scroffa, discutiram os detalhes do projeto Cidade Inteligente no salão nobre da prefeitura - Foto: Wagner Gusmão

Publicado 06/06/2022 20:44

Costa Verde - Angra dos Reis está prestes a se tornar referência no país em tecnologia e modernidade. O projeto Cidade Inteligente prevê uma série de investimentos inovadores no município como estacionamento rotativo digital e ampliação da rede de fibra ótica, conectando todas as unidades administrativas das secretarias de educação, saúde e assistência social.

Também está prevista a ampliação da cobertura por videomonitoramento, com 200 câmeras entre fixas, móveis e de leitura de placas de veículos, e 50 câmeras com identificação facial, aprimorando as políticas de segurança pública.

O projeto ainda prevê a instalação de 15 praças conectadas e modernas com árvore de energia solar, totem de segurança pública e internet gratuita. Diversas aplicações ambientais para melhorar a gestão de risco de desastres naturais como estação meteorológica, marégrafo, sensor UV e medidor de qualidade do ar também estarão à disposição do município.



O Cidade Inteligente começa a ser implantado em julho pela Enel X, empresa responsável por gerenciar o projeto por meio de receitas acessórias obtidas na parceria público-privada de Iluminação Pública. O cronograma de ações foi apresentado à equipe da prefeitura de Angra pelo presidente Francisco Scroffa.

Ônibus Elétricos



O “Cidade Inteligente” também fará com que Angra dos Reis utilize ônibus elétrico no transporte público, onde os moradores terão ar-condicionado e wi-fi em todos os veículos. O avanço tecnológico ainda vai trazer benefícios ao Meio Ambiente como a redução da emissão de gás carbônico.

A fase de testes está prevista para acontecer entre os meses de junho e julho, quando dois ônibus elétricos estarão circulando. A prefeitura pretende adquirir 23 veículos elétricos para compor a frota de ônibus escolares.



- Estamos entusiasmados com os avanços tecnológicos que estão sendo implementados e recebemos a notícia que todo o processo de instalação de lâmpadas de LED no município acontece até o fim do ano. Nosso principal objetivo é que toda esta inovação seja revertida em benefícios para os nossos moradores e para aqueles que visitam a nossa cidade -, frisou o prefeito Fernando Jordão.