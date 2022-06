O clima foi de festa em os indígenas de Angra dos Reis - Foto: Luís Fernando Lara

Publicado 06/06/2022 21:17

Angra dos Reis – No mês do Meio Ambiente, os índios Guaranis Nhandeva que vivem na maior comunidade indígena do estado, localizada no bairro Bracuí, ganharam uma Unidade Básica de Saúde Indígena dentro da Aldeia Sapukai. A inauguração foi digna de uma grande festa, com os indígenas enfeitados com colares, cocares e pinturas faciais para a ocasião.



No novo posto, os índios terão atendimento médico de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com consultas, puericultura, clínica médica, pré-natal, acompanhamento nutricional, coleta de preventivo e laboratorial, além de curativo, imunização, dispensação de medicamentos e serviço odontológico. O posto possui 123,60 m² de área construída.



– Essa unidade é muito importante para nós. Esperamos muitos anos por um posto de saúde na aldeia e hoje estamos muito felizes -, declarou o vice-cacique Gonçalino da Silva, representando o cacique Argemiro durante a inauguração.



Para a agente de saúde Gabriela Arapoti, a inauguração foi ainda mais especial.



– Não sei explicar a sensação, mas estou muito ansiosa e feliz pelo posto novo. Trabalho há oito meses como agente de saúde e é muito importante essa inauguração -, disse Gabriela, esboçando um sorriso que misturava orgulho profissional e pessoal por sua origem guarani.

– Fiquei muito feliz quando cheguei aqui hoje. Estamos homenageando o cacique Domingos nesta unidade, mas o cacique João, que era o patriarca daqui, também será homenageado. Esta unidade é muito importante, pois irá atender aos índios do Bracuí com uma atenção especial, e fica dentro da aldeia –, resumiu o prefeito Fernando Jordão.

A inauguração terminou com uma apresentação das crianças da aldeia cantando músicas tradicionais dos guaranis.