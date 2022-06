A Baía da Ilha Grande é rica na diversidade de fauna e flora, atraindo turistas do mundo inteiro - Foto: Luís Fernando Lara

A Baía da Ilha Grande é rica na diversidade de fauna e flora, atraindo turistas do mundo inteiro Foto: Luís Fernando Lara

Publicado 06/06/2022 22:04

Costa Verde - A Semana do Meio Ambiente de Angra dos Reis teve início no domingo (5), Dia Mundial do Meio Ambiente com atividades concentradas na Praia do Anil. No local foi realizada uma campanha de adoção de animais adultos e a distribuição de mudas de árvores frutíferas. O dia bonito e de sol forte ficou mais alegre com os voos de parapente que fizeram parte da programação preparada pelo Instituto Municipal do Ambiente de Angra (Imaar).

Os eventos se estendem até sexta-feira (10) e incluem educação ambiental, palestras, atividades recreativas, lançamento de projetos e a realização do I Fórum Regional das Unidades de Conservação Estaduais da Costa Verde/RJ.

Representantes da Brigada Municipal de Angra e do Parque Estadual Cunhambebe (Inea) mostraram ao público um pouco de seus trabalhos em uma exposição de equipamentos e suas funções em operações de resgate, combate e prevenção de queimadas, monitoramento de fauna, socorro a animais silvestres feridos, educação ambiental, manejo e manutenção de trilhas, visitas e trilhas guiadas. Eles expuseram réplicas de alguns animais da Mata Atlântica e distribuíram materiais informativos e mudas de plantas nativas.

Com o tema “Uma só Terra. Somos todos responsáveis!”, a Semana do Meio Ambiente pretende despertar a conscientização ambiental de cada cidadão. As atividades propostas abordam questões socioambientais em debate no município.

Cinco de junho foi instituído como Dia Mundial do Meio Ambiente em 1972 pela Organização das Nações Unidas (ONU) para levar todas as esferas da população à reflexão sobre problemas ambientais e sobre a importância da preservação dos recursos naturais.

- Esses recursos um dia foram considerados inesgotáveis, mas, nas últimas décadas, com o crescimento populacional e os impactos das atividades humanas, existe a necessidade de revermos alguns hábitos e o modo como nos relacionamos com a natureza. A noção de sustentabilidade inclui a garantia desses mesmos recursos naturais para as próximas gerações -, explicou Mário Reis, presidente do Instituto de Meio Ambiente.