As famílias que atenderem aos critérios de concessão vão receber mensalmente um ou mais cartões alimentação no valor de R$ 150,00 cada - Foto: Luís Fernando Lara

Publicado 13/06/2022 19:23

Angra dos Reis – Um dos objetivos propostos pela Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) é alcançar a segurança alimentar e melhorar a nutrição da população mundial. Pensando em atingir esta meta, a secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania lançou o programa Pratinho Cheio, que pretende garantir a segurança alimentar de crianças de 0 a 5 anos do município que estejam em situação de vulnerabilidade social.



Segundo Eduardo Sampaio, secretário da pasta, o objetivo do programa é contribuir para a erradicação da desnutrição infantil em Angra dos Reis.



- O público-alvo do programa são as famílias em situação de vulnerabilidade social e em condição de insegurança alimentar. Essas famílias precisam estar no CadÚnico do governo federal e serem encaminhadas por uma unidade de saúde pública do município -, explicou o secretário.



As famílias que atenderem aos critérios de concessão vão receber mensalmente um cartão alimentação magnético no valor de R$ 150,00. Caso haja mais crianças na mesma família que atendam aos critérios, serão concedidos mais cartões.



- Nosso objetivo é dar condições para que as famílias cuidem das crianças em estado de desnutrição e deem a elas a saúde necessária -, frisou o secretário-executivo de Assistência Social, Heraldo França.

Além de melhorar o estado nutricional das crianças, o programa também vai ampliar o acompanhamento pelas unidades de saúde, identificando precocemente doenças resultantes do estado nutricional inadequado.



- A vida de cada morador é um projeto. Quando cuidamos da segurança alimentar de crianças de 0 a 5 anos, estamos oferecendo a elas uma nova oportunidade de futuro. Ficamos muito felizes por transformar vidas -, destacou o secretário de Governo, Cláudio Ferreti, durante o lançamento do programa.



O Pratinho Cheio oferece um olhar atento para a primeira infância. Nesta etapa da vida, a desnutrição leva ao aumento da mortalidade, ocorrência de doenças infecciosas, redução do aproveitamento escolar e à dificuldades de aprendizagem, o que resulta no atraso de seu desenvolvimento intelectual e na falta de qualidade de vida para essas crianças.



- Quando a primeira infância tem uma estrada bem pavimentada, a criança tem tudo para se tornar um jovem e adulto pleno na vida -, frisou a deputada Estadual Célia Jordão, autora da Lei Estadual que criou a Política Estadual pela Primeira Infância.



O prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, destacou que o programa é mais uma iniciativa em prol da qualidade de vida das crianças do município.



- Este programa social é um complemento, uma ajuda para as famílias que mais precisam cuidar da segurança alimentar da primeira infância. Não podemos esquecer que todas as crianças matriculadas na rede pública municipal de ensino receberam tablets e cartão educação, para comprar material escolar e uniformes. Cuidando das nossas crianças, estamos garantindo um futuro melhor a elas -, enfatizou o prefeito.

