Tiago Scatulino (à direita), explicou todo o projeto concebido aos moradores presentes ao encontro - Foto: Wagner Gusmão

Tiago Scatulino (à direita), explicou todo o projeto concebido aos moradores presentes ao encontro Foto: Wagner Gusmão

Publicado 09/06/2022 10:26

Angra dos Reis – Setenta dias após a tragédia das chuvas no bairro de Monsuaba, os moradores puderam conhecer o projeto do futuro conjunto habitacional que será construído na localidade. O encontro entre as vítimas das chuvas, lideranças comunitárias e representantes da prefeitura de Angra aconteceu ontem, quarta-feira (8).



De acordo com o projeto, serão construídas 128 moradias em um terreno cedido pelo município. O governo do estado ficará responsável pela construção dos apartamentos. O projeto arquitetônico foi elaborado pela secretaria municipal de Desenvolvimento Regional através da superintendência de Habitação e inclui apartamentos com 49m², urbanização, creche, escola, sistema de captação de água, academia e playground.

Os moradores conheceram o projeto do futuro condomínio habitacional Foto: Wagner Gusmão

O local onde as moradias serão erguidas foi amplamente estudado e, após avaliação, foi decidido pela construção de apartamentos.



– Os moradores pediram para que a prefeitura realize um novo estudo. Atualmente, nosso projeto contempla quatro pavimentos, mas vamos analisar toda a área para atender ao pedido da população que é a construção de duplex na localidade -, ressaltou o secretário de Desenvolvimento Regional, Tiago Scatulino.



O município entregou ao Estado toda a documentação necessária para as obras, como RGI, sondagem, topografia e os projetos arquitetônico, elétrico e hidrossanitário e aguarda o anúncio do início das obras.



- Desde o volume histórico de chuva registrado no nosso bairro, ficamos muito ansiosos e preocupados com a construção do conjunto habitacional. Esta reunião foi muito importante, pois tranquilizou a comunidade e esclareceu as nossas dúvidas -, comentou a moradora Shirley de Souza. O local onde as moradias serão erguidas foi amplamente estudado e, após avaliação, foi decidido pela construção de apartamentos.– Os moradores pediram para que a prefeitura realize um novo estudo. Atualmente, nosso projeto contempla quatro pavimentos, mas vamos analisar toda a área para atender ao pedido da população que é a construção de duplex na localidade -, ressaltou o secretário de Desenvolvimento Regional, Tiago Scatulino.O município entregou ao Estado toda a documentação necessária para as obras, como RGI, sondagem, topografia e os projetos arquitetônico, elétrico e hidrossanitário e aguarda o anúncio do início das obras.- Desde o volume histórico de chuva registrado no nosso bairro, ficamos muito ansiosos e preocupados com a construção do conjunto habitacional. Esta reunião foi muito importante, pois tranquilizou a comunidade e esclareceu as nossas dúvidas -, comentou a moradora Shirley de Souza.

- A população estava muito ansiosa, pois é um assunto muito sério e delicado. Essa apresentação, com certeza, acalmou o coração dos moradores -, destacou o superintendente de Habitação, Sérgio Henrique.