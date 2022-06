O encontro reuniu empresários do setor preocupados em melhorar a prestação de serviços turísticos no município - Foto: Divulgação

Publicado 09/06/2022 11:02 | Atualizado 09/06/2022 12:03

Angra dos Reis - Conhecer e divulgar todos os roteiros turísticos existentes na região. Esse foi o conceito central do Simpósio de Roteiros Turísticos de Angra dos Reis com Ilha Grande - Aventura, trilhas e histórico de vivências, que reuniu o trade turístico nesta quarta-feira (8) em um hotel da cidade.



O evento contou com a participação de donos de hotéis e pousadas, guias de turismo, donos de agências de turismo, instrutores de mergulho, prestadores de serviço e demais interessados para uma exposição de trabalho em conjunto. O simpósio foi organizado pelo site Navegueangra.com.br, com o apoio da Fundação de Turismo de Angra dos Reis (TurisAngra) e do Angra e Ilha Grande Convention & Visitors Bureau (AIG CVB ).



– Esse seminário está sendo muito importante para o setor. Mais de quarenta empresas de turismo estão aqui se conhecendo e divulgando seus trabalhos. Essa convergência é um ganho para todos. O turismo precisa disso e a TurisAngra está dando total apoio para que isso aconteça -, destacou Marc Olichon, Presidente da Fundação de Turismo de Angra.



Representantes de agências e empresas de turismo ganharam a oportunidade de apresentar os serviços oferecidos, assim como suas estratégias turísticas nos principais atrativos do continente e da Ilha Grande durante o período de alta e baixa temporadas.



Para o presidente do Angra e Ilha Grande Convention & Visitors Bureau, a iniciativa é muito oportuna, pois cria uma sinergia que vai atrair novos negócios além de dar ao turista novas perspectivas e experiências.

- Os empreendedores de turismo em Angra e da Ilha Grande precisam se falar, se conectar. São imensas as oportunidades e potencialidades dos roteiros e atrações da cidade, no mar e no continente. O simpósio tem este significado e importância -, declarou Klauber Valente.

Entre os assuntos debatidos estavam trilhas para praias e cachoeiras, atividades de canoagem e rapel, passeios recreativos e esportivos, turismo de aventura e roteiros históricos e gastronômicos.



– É muito importante que divulguemos os serviços das agências, hotéis e pousadas do município. O evento serviu para informarmos às empresas sobre os mais de setenta roteiros turísticos existentes na região. Provavelmente, iremos realizar em breve novos encontros para atender ainda mais pessoas interessadas em divulgar o turismo dos empreendimentos -, comentou Rico Rodrigues, idealizador do encontro.