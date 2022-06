Os policiais chegaram ao local no exato momento em que a obra era realizada - Foto: Divulgação

Publicado 13/06/2022 20:45

Angra dos Reis – Após ir a localidade conhecida como Cantagalo apurar denúncias da prática de crime ambiental, policiais militares da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga flagraram uma construção irregular na manhã desta segunda-feira (13).



As denúncias foram encaminhadas pelo Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para o Meio Ambiente. Os denunciantes falavam do desmatamento de uma área na Rua João Gomes com o intuito realizar uma obra irregular.



A equipe da 4ª UPAm procedeu ao local, onde encontrou um homem realizando a implantação de fossa séptica e sapatas em alvenaria. Ele foi questionado sobre as licenças ambientais para a construção, mas informou não possuir nenhuma documentação.



Diante dos fatos, com base no artigo 60 da lei de crimes ambientais, os policiais militares procederam à delegacia da cidade (166ª DP) para registrar a ocorrência.



O Linha Verde pede que a população continue denunciando crimes ambientais através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local), além do aplicativo “Disque Denúncia RJ” disponível para celulares. Por essa modalidade, o denunciante pode enviar fotos e vídeos. O anonimato é garantido.