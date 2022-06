Os competidores prometem movimentar o feriado prolongado na Praia Grande, em Angra dos Reis - Foto: Fábio Mota

Publicado 14/06/2022 20:28

Angra dos Reis – O município do Litoral Sul do Rio de Janeiro vai se transformar na capital nacional dos esportes aquáticos neste feriado prolongado de Corpus Christi. Na sexta-feira (17) são esperados mais de mil inscritos para fazer a retirada dos kits de participação no Aloha Spirit 2022. No sábado começam as provas na Praia Grande, no corredor turístico da Ponta Sul, com a participação de atletas de diversas localidades do país.



Os competidores vão disputar as modalidades de va’a, stand up paddle, natação em águas abertas, surfski, paddleboard, waterman e apneia. As provas servem como classificatórias para o PASA Panamericano (Pan American Surfing Association) e o Mundial da ISA (International Surfing Association).



A etapa de Angra dos Reis será a segunda de quatro previstas no calendário Aloha Spirit 2022. A primeira aconteceu em Ilhabela (SP), em março, e as próximas acontecerão em Saquarema, de 19 a 21 de agosto, e em Niterói, de 23 a 25 de setembro.



O festival promete movimentar a economia do município com a chegada de oito mil pessoas para participar direta e indiretamente do evento. Eles ocuparão dois terços dos cerca de 12 leitos disponíveis na cidade, além de aquecer o comércio e os restaurantes.

- O Aloha Spirit vem para chancelar Angra como o destino perfeito para a prática de esportes aquáticos e inserir definitivamente o município na rota dos grandes eventos -, afirma João Willy, secretário de Eventos da cidade.

Além de incentivar a prática esportiva de atletas do município, o Aloha Spirit também pretende conscientizar e educar os cidadãos sobre a importância da preservação do planeta, principalmente dos mares.