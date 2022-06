Publicado 16/06/2022 14:51

Angra dos Reis – O programa estadual Cuidar + Saúde para Todos vai destinar R$ 800 milhões em créditos extraordinários para projetos da área nos municípios fluminenses. Angra, como cidade elegível a receber os recursos, vai apresentar projetos que serão analisados pela secretaria de Estado de Saúde, encarregada de autorizar o repasse nesta semana.



– Desses R$ 800 milhões, Angra deve ficar com uma verba entre 15 e 17 milhões de reais para destinar à saúde primária, podendo gastar 70% desse valor em custeio e 30% em equipamentos e investimentos -, informou o secretário municipal de Saúde, Glauco Fonseca, que acompanhou o prefeito Fernando Jordão durante a cerimônia de anúncio do programa, realizado no Salão Nobre do Palácio Guanabara.



Os 70% para custeio vão servir para a criação de linhas de cuidados que poderão ser priorizadas pelos municípios, como cuidado cardiovascular, saúde da mulher ou oncologia, de acordo com o que o município considerar mais relevante.



Glauco Fonseca informou ainda que na próxima semana será oficializada uma licitação para a oferta de 37 mil consultas médicas de especialistas em Angra dos Reis.



Na segunda-feira (20) também está previsto o lançamento do edital para contratação de 21 médicos e outros profissionais voltados às unidades básicas de saúde por prazo determinado. O contrato sairá paralelamente a um estudo que está sendo feito para um concurso público na área.