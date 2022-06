Alexandre é conduzido para a carceragem da delegacia de Angra na manhã desta segunda-feira - Foto: Polícia Civil/AR

Publicado 20/06/2022 20:54

Angra dos Reis – Uma rápida ação da Polícia Civil da cidade do Litoral Sul do Rio de Janeiro terminou com um homem preso nesta segunda-feira (20), após se envolver em uma briga de trânsito. A briga aconteceu na tarde de ontem (19) e o agressor foi preso na manhã de hoje após diligência da Polícia Civil ao bairro Vila Nova, região da Japuíba.

De acordo com os relatos, Alexandre Lisboa Costa, de 46 anos, se envolveu em uma briga próximo a um posto de gasolina às margens da rodovia Rio-Santos e acabou por atingir a vítima – um jovem de 25 anos – com pauladas na cabeça. O agressor fugiu em uma moto sem placa, enquanto a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal da Japuíba (HMJ).

A Polícia Civil informou que o rapaz teve fratura exposta e afundamento de parte do crânio. Ele foi internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do HMJ, onde permanecia até o início da noite de hoje.

De acordo com o delegado titular da delegacia de Angra dos Reis, Vílson Almeida, seus homens contaram com a ajuda de vídeos de câmeras de segurança e informações do setor de inteligência da 166ª DP para identificar e localizar o autor da agressão.

Alexandre foi preso no bairro Vila Vila na manhã desta segunda-feira

e foi levado para a delegacia. Ele vai responder pelo crime de tentativa de homicídio.