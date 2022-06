A vereadora quer saber como o projeto foi aprovado sem consulta prévia - Foto: Divulgação

A vereadora quer saber como o projeto foi aprovado sem consulta prévia Foto: Divulgação

Publicado 22/06/2022 20:57

Angra dos Reis – A vereadora Titi Brasil (MDB) apresentou um requerimento durante a sessão da Câmara Municipal de terça-feira (21), cobrando explicações ao Instituto Estadual do Ambiente (INEA) sobre a construção de um hotel de luxo na Ilha Comprida, próxima à Lagoa Azul, na Baía da Ilha Grande.



No requerimento, a vereadora questiona o órgão sobre a divulgação de um projeto imobiliário em um dos pontos turísticos mais visitados e preservados da cidade. Segundo a parlamentar, a divulgação do projeto na última semana deixou dúvidas sobre o futuro do local.



- Não sou contra o turismo ou a construção de hotéis, que gerará emprego e renda, certamente, mas um empreendimento como esse, sem consulta prévia, em um local como a Lagoa Azul, é inimaginável. Nossa fauna e flora precisam ser preservadas. O desenvolvimento precisa acontecer de mãos dadas com a preservação da natureza. Precisamos conhecer e conversar sobre isso. Ao ver o vídeo e notícias, levei um susto, e resolvi pedir explicação ao INEA, porque quem conta sobre o empreendimento está com um colete do órgão -, explicou a parlamentar.

A Lagoa Azul é um dos locais mais visitados e preservados da Baía da Ilha Grande Foto: Reprodução internet Em um dos vídeos divulgados na internet, um homem, usando colete do órgão explica que o empreendimento terá heliponto, quartos submersos, deck e até elevadores. O requerimento foi lido na sessão de terça, será votado nas próximas sessões e, se aprovado pelos vereadores, será enviado ao INEA.