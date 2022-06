As câmeras foram instaladas dentro de caixas para dificultar que fossem descobertas - Foto: Divulgação Polícia Civil

As câmeras foram instaladas dentro de caixas para dificultar que fossem descobertas Foto: Divulgação Polícia Civil

Publicado 28/06/2022 20:13

Angra do Reis – Um tiroteio chamou a atenção de quem estava no Centro da cidade na manhã desta terça-feira (28). Policiais civis entraram na comunidade do morro da Caixa D'Água para averiguar uma denúncia de que traficantes de drogas haviam instalado câmeras de monitoramento para vigiar a movimentação da polícia no local.



Os policiais foram recebidos à bala e houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido. Os marginais fugiram por becos e escadarias em direção à mata no alto do morro.



Os policiais verificaram os pontos em que o setor de inteligência da 166ª DP previa a existência das câmeras de monitoramento e fez a retirada dos equipamentos.



As câmeras e seus componentes eletrônicos foram apreendidos e levados para a delegacia de Angra dos Reis. De acordo com o delegado Vilson Almeida, os materiais serão enviados para uma investigação técnica.