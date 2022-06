Vilson Almeida (à esquerda), foi homenageado pelos bons resultados alcançados à frente da delegacia de Angra - Foto: Marcos Chaves

Vilson Almeida (à esquerda), foi homenageado pelos bons resultados alcançados à frente da delegacia de Angra Foto: Marcos Chaves

Publicado 24/06/2022 12:47

Angra dos Reis – O delegado Vilson Almeida comemorou seus dois anos à frente da delegacia da cidade da Costa Verde (166ª DP) com a notícia de que a unidade é a primeira colocada entre as delegacias de cidades de porte médio do estado do Rio de Janeiro. A delegacia de Angra somou 207,5 pontos no mês de maio e acumula 883,30 pontos em 2022. Em segundo lugar está a delegacia de Resende (89ª DP), seguida por Araruama (118ª DP).



Para comemorar o feito, o delegado promoveu uma confraternização entre os policiais civis sob seu comando na tarde desta quinta-feira (24). Porém, mesmo em um dia de festa, as ações preventivas de segurança continuaram. Uma equipe seguiu para a Ilha Grande pela manhã para averiguar informações do setor de inteligência que falavam da chegada de um homem suspeito de ser foragido da justiça.



- É um momento importante para a segurança da cidade. Estamos fazendo um trabalho conjunto para que Angra dos Reis seja sempre um local seguro para seus moradores e visitantes -, disse Vilson Almeida.

O delegado da Polícia Federal em Angra dos Reis, Clayton Fox, foi levar seu abraço ao amigo Vilson Almeida por seus dois anos à frente da 166ª DP Foto: Marcos Chaves

A tarde, policiais civis e federais que participaram das prisões dos responsáveis pela morte da menina Karina Sobral de Souza, de 9 anos, vítima de bala perdida no início do mês de maio, foram homenageados na Câmara Municipal pelo vereador Dudu do Turismo (PP) pela rápida elucidação do caso.



- Eu quero dizer que essa homenagem não é somente das forças de segurança, mas também para os populares que fizeram denúncias e colaboraram a prisão dos autores que estão nas mãos da justiça -, disse Tiago Amaro, policial da 166ª DP.











