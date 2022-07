A comitiva de Angra dos Reis foi recebida em Brasília pelo ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, e pela deputada federal, Soraya Santos - Foto: Divulgação

Publicado 30/06/2022 20:35

Angra dos Reis – Durante reunião no Ministério da Infraestrutura, em Brasília, na quarta-feira (29), foi assinado um termo de compromisso entre a Companhia Docas do Rio de Janeiro e a prefeitura de Angra confirmando a posse para o município da área conhecida como “Lote 4”.

No local deverá ser construída a Marina Porto São Bento, projeto sonhado para a cidade da Costa Verde desde o fim da década de 1980. Na mesma reunião ficou definido que o “Lote 8”, área que hoje serve como estacionamento público, pertence a Docas. As áreas estavam envolvidas em ações judiciais entre as partes, o que impedia o avanço do empreendimento.



A obra da marina vai gerar um grande número de empregos na construção civil, uma vez que o projeto prevê a construção de terminal internacional para a parada de navios transatlânticos, marinas seca e molhada, um hotel e um centro de convenções para grandes eventos.



- Estou muito feliz com essa conquista, sonhada há mais de 30 anos, que vai trazer mais desenvolvimento e aproximadamente seis mil empregos para Angra dos Reis -, afirmou o prefeito da cidade, Fernando Jordão, durante a solenidade.



Apesar do encontro, que contou com a presença do diretor-presidente da Companhia Docas do Rio de Janeiro, Francisco Laranjeiras, a expectativa do Ministério da Infraestrutura é que a questão jurídica com a prefeitura de Angra seja concluída nos próximos dias.



- O ministério tem trabalhado para prover infraestrutura em todo o país e isso não é diferente em Angra dos Reis. Nossa expectativa é de que nos próximos dias todo esse processo envolvendo a Marina São Bento esteja concluído -, frisou o ministro Marcelo Sampaio.



Devido à importância do projeto para a cidade, diversos vereadores do município prestigiaram o encontro, como Luciana Valverde (MDB), Titi Brasil (MDB), Henrique Obina (Cidadania) e Dudu do Turismo (PP). O presidente da Câmara Municipal, Helinho do Sindicato (Agir), esteve à frente da comitiva de vereadores.



- Esse momento é muito importante para os trabalhadores de Angra dos Reis, pois significa geração de emprego e renda para a cidade. Esse projeto, sonhado por nós há tantos anos, vai gerar milhares de empregos diretos e mudar a cara da região central do município -, ressaltou Helinho.



Também presente ao encontro, o secretário de Governo, Cláudio Ferreti, lembrou de outros importantes projetos que prometem alavancar o turismo em Angra.



- Juntamente com a ampliação do aeroporto e a duplicação da BR-101, a Marinas Porto São Bento vai elevar a empregabilidade e o desenvolvimento econômico do nosso município -, disse Ferreti.