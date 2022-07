Publicado 05/07/2022 21:49

Angra dos Reis – Entre os dias 1º e 30 de junho, o Disque Denúncia recebeu 69 denúncias, sendo 35 por telefone e 34 pelo aplicativo do serviço. Os assuntos mais denunciados foram o tráfico de drogas (21), construções irregulares (10), maus-tratos de animais (9) e desmatamento florestal (6). Os bairros que tiveram mais cadastros de denúncias foram Parque Mambucaba (9), Areal (6), Nova Angra, Morro do Carmo e Frade com 5.



O serviço conveniado à prefeitura de Angra ajudou a polícia na prisão de traficantes nos bairros Bracuí e Japuíba. Com eles foram apreendidas drogas, armas e rádios comunicadores. Em outra ação no Morro da Glória foram apreendidas armas e drogas.



As denúncias também ajudaram na identificação de área de preservação permanente, no bairro Pontal, que estava sendo degradada, e de um aterro irregular em área de mangue, no bairro Ribeira.



O Disque Denúncia solicita que a população continue auxiliando a polícia no combate aos crimes fornecendo informações pelo telefone 0300-253-1177 (custo de ligação local) ou pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”, onde é possível enviar fotos e vídeos.