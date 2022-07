Os novos bombeiros temporários vão atuar nos quartéis de Angra dos Reis no Centro da cidade e no bairro Frade - Foto: Divulgação GBM/AR

Publicado 07/07/2022 22:05

Angra dos Reis - Nesta quarta-feira (7), o 10º Grupamento de Bombeiros Militares realizou a cerimônia de formatura de 33 bombeiros temporários que passam a reforçar os quartéis da região como combatentes e motoristas. O efetivo contará ainda com guarda-vidas temporários, que assumem a função após o término do curso de especialização.

Ainda neste mês, mais de 1.200 novos militares vão ingressar na corporação em todo estado. Serão 794 combatentes, 65 guarda-vidas, 46 técnicos em enfermagem, 310 motoristas, além de 74 oficiais especialistas em anestesista, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, entre outras.

Durante a cerimônia, o secretário de estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro, afirmou que o grupamento de Angra dos Reis irá receber nos próximos 180 dias, viaturas de ponta que são usadas em diversos países, inclusive da Europa.

- O governo do estado investe na formação destes 33 militares que atuarão aqui em Angra dos Reis e nos próximos 180 dias estaremos recebendo aqui no quartel viaturas de ponta que são utilizadas no mundo inteiro, como em Londres, Berlim ou Dubai -, disse o comandante solicitando ao prefeito Fernando Jordão o estudo de uma área mais ampla que possa abrigar um novo quartel do Corpo de Bombeiros.

Durante a cerimônia, voluntários que auxiliaram os bombeiros nas buscas às vítimas do deslizamento no bairro de Monsuaba, foram homenageados pelo comando da corporação. Eles receberam um certificado de reconhecimento pela resposta imediata e eficiente à população durante o volume histórico de chuva registrado do início no mês de abril. A prefeitura de Angra também foi homenageada.



- Este reconhecimento é fruto do trabalho árduo e eficiente que desenvolvemos em parceria com o Corpo de Bombeiros naquele momento de tristeza em que os moradores necessitavam de respostas imediatas -, declarou Fernando Jordão.