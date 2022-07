Está será a segunda vez que o Sindicato dos Rodoviários incentiva a categoria a doar sangue - Foto: Divulgação

Publicado 13/07/2022 16:06 | Atualizado 13/07/2022 17:13

Angra dos Reis – Os rodoviários da cidade da Costa Verde, no litoral Sul do estado, estão sendo incentivados pelo sindicato da categoria a doarem sangue. Desde que iniciou a parceria com o Hemonúcleo Costa Verde no ano passado, está será a segunda vez que o Sindicato dos Rodoviários promove uma campanha com o objetivo de aumentar os estoques de sangue no município.



A campanha intitulada “Sangue é Vida” vai acontecer entre os dias 15 e 31 de julho e a expectativa dos organizadores é que o número de doadores cresça 30%. Atualmente, Angra tem cerca 4800 rodoviários e a campanha é aberta aos sindicalizados ou não sindicalizados.



- A ideia é levar o rodoviário a ser um constante doador. Tem de ser hábito das pessoas doarem, afinal, sangue é vida -, ressalta Anderson Aguiar, diretor da instituição sindical.



Toda pessoa que for doar terá direito a um atestado médico caso necessite e os 100 primeiros doadores ganharão um brinde do sindicato. Para doar basta ter de 16 a 69 anos, levar documentos de identidade com foto, estar bem de saúde e pesar mais de 50 kg. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados de um responsável. Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação.



O Hemonúcleo Costa Verde funciona no Hospital Municipal da Japuíba, na Rua Japoranga, 1.700, bairro Japuíba, e atende de segunda a sexta, das 8h às 12h e de 13h30 às 16h30.



