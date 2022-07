As obras na subestação de Jacuecanga prometem melhorar o fornecimento aos consumidores - Foto: Divulgação

Publicado 13/07/2022 11:52

Angra dos Reis – Mais de 11 mil moradores do município serão beneficiados com a melhoria na qualidade do fornecimento de energia no primeiro e terceiro distritos da cidade. A Enel Distribuição Rio concluiu uma obra na subestação de Jacuecanga que promete diminuir consideravelmente as oscilações de potência da energia elétrica fornecida pela empresa no trecho compreendido entra os bairros Camorim e Garatucaia, na divisa com Mangaratiba, e na Ilha Grande.

Foram investidos cerca de R$ 870 mil na instalação de um banco de capacitores, equipamento que em conjunto com elementos elétricos de manobra, controlam as oscilações de potência e melhoram a qualidade do fornecimento.



- A obra durou cerca de 10 meses e vai ser percebida pela população que é atendida por essa subestação -, destaca Rover França, responsável por Obras de Alta Tensão na Enel Distribuição Rio.



O controle das oscilações evita problemas como interrupção no fornecimento e a queima de aparelhos eletrodomésticos, como geladeiras, televisores e computadores.



Projeto pioneiro

Em parceria com a prefeitura de Angra, a Enel está realizando um projeto pioneiro em um dos principais corredores turísticos da cidade. A Estrada do Contorno vai ganhar cerca de 5 km de fiação subterrânea a partir do Colégio Naval. No percurso estão instalados hotéis e pousadas que recebem um grande número de turistas todos os anos, além de cerca de dois mil moradores.



- A instalação da rede elétrica subterrânea vai melhorar a qualidade do fornecimento de energia, também ajudará na redução de podas e na diminuição de cabos partidos na região. A redução da poluição visual causada por fios expostos ao ar livre será outro benefício para moradores e turistas -, informou Tiago Scatulino, secretário de Desenvolvimento Regional.



Na primeira fase da obra, a secretaria de Desenvolvimento Regional realizou ações de abertura do solo para que a Enel fizesse a instalação do eletroduto e o lançamento dos cabos condutores de energia. A próxima fase é realizar as conexões para energização dos cabos. Por se tratar de um projeto pioneiro, não há prazo definido para conclusão do trabalho.