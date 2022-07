O programa de transferência de renda está movimentando o comércio de Angra dos Reis - Foto: Divulgação

O programa de transferência de renda está movimentando o comércio de Angra dos Reis Foto: Divulgação

Publicado 13/07/2022 17:30

Angra dos Reis - Após 35 dias de seus lançamentos, os cartões oferecidos pela secretaria municipal de Educação injetaram mais de R$ 12 milhões na economia do município da Costa Verde. A ação de transferência de renda para a população teve como objetivo ampliar os investimentos numa educação pública de qualidade e no desenvolvimento econômico da cidade.



O projeto proporciona aos alunos da rede municipal a compra de material escolar e uniformes com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB). De acordo com a secretaria de Educação, o projeto gera o desenvolvimento econômico e social local, empregos e ajuda no combate à evasão escolar.



- Esse benefício potencializa o aumento da qualidade da educação de nossos estudantes e está proporcionando um significativo impacto positivo no orçamento das famílias e na economia da cidade -, afirmou Paulo Fortunato, secretário de Educação do município.



Nos vinte primeiros dias de funcionamento do programa, uma média de R$ 430 mil foram injetados por dia no comércio local. Também aumentou a arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) das cargas que entram no município diariamente. Assim, boa parte do investimento está voltando aos cofres públicos.



- Os últimos dias têm sido de um movimento muito além do que a gente estava esperando. A demanda está bem grande. Estou recebendo carga de mercadoria todos os dias. Em um dia específico, cheguei a receber cargas cinco vezes. Outro benefício que estamos tendo é que, por conta do Cartão Educação, a nossa loja está conseguindo captar clientes de outros bairros -, comentou Bruno Vieira de Azevedo,proprietário de uma das lojas credenciadas ao programa.



Ao todo, 32 empresas atenderam ao chamamento público que possibilitou o credenciamento ao programa. São papelarias, lojas de roupas e confecções de diversos bairros que estão contratando novos funcionários e aumentando significativamente seu faturamento semanal. Para o empresário Joel Pontes Santana, dono de uma das lojas conveniadas, todo o comércio local tem a ganhar com o movimento.



- As vendas melhoraram muito na minha loja. O movimento do comércio aqui no Centro está muito melhor em consequência do fluxo nas lojas credenciadas. É um investimento que está valendo a pena. Eu estou fazendo pedidos de novas mercadorias todos os dias, comprando maquinários e gerando empregos para comerciantes e costureiras. Já foram 16 empregos entre contratados e terceirizados -, destacou o empresário.



A iniciativa já gerou 101 empregos fixos e temporários, direta e indiretamente, em Angra dos Reis. Algumas empresas ainda estão procurando por novos colaboradores como Rafaela dos Anjos, que viu no programa uma oportunidade para voltar ao mercado de trabalho.



- Eu estava desempregada há três meses. Ouvi dizer que esta loja estava contratando por conta do projeto do Cartão Educação e logo mandei meu currículo. Fui chamada já no outro dia -, disse a recém-contratada.



A secretaria de Educação entregou 23.802 Cartões Material Escolar e 23.626 Cartões Uniforme para a direção das escolas, que os repassou aos alunos para a compra dos itens que constam na lista de materiais didáticos, de acordo com o ano de escolaridade e modalidade de ensino em que estiver matriculado.



Andreia Duarte Barbosa Baúna, mãe de duas alunas que estudam na rede Pública municipal de educação, afirma que os cartões ajudaram muito na questão do orçamento familiar.



- Achei muito importante essa iniciativa, porque o material é bem caro e agora consigo economizar bastante. Eu precisava parcelar (as compras) em umas três ou quatro vezes e pagar durante os meses. Comprometia muito a minha renda -, comentou ela.



Os beneficiários do programa terão 90 dias a partir da data de recebimento para utilizarem o crédito dos cartões. Após este período, o saldo remanescente ficará bloqueado. Os créditos que não forem utilizados voltarão para os cofres públicos.



- Esse é um investimento de mais de R$ 22 milhões que a prefeitura está fazendo para uma educação pública de qualidade para os nossos alunos. E essa verba vai ficar na economia da cidade, com geração de emprego e renda para todo o município. Estamos trabalhando com inovação, tecnologia e modernização para termos uma das melhores educações do Brasil -, disse Fernando Jordão, prefeito de Angra dos Reis.