O secretário Tiago Scatulino, de camisa azul, durante visita técnica para definir questões estratégicas da obra do empreendimento habitacional em Monsuaba Foto: Divulgação

Publicado 15/07/2022 13:14

Angra dos Reis – Na próxima segunda-feira (18) os moradores de Monsuaba, bairro que mais sofreu com os deslizamentos decorrentes das fortes chuvas do mês de abril, vão participar de um encontro para conhecer os detalhes do empreendimento imobiliário que será construído na localidade. Ao todo, cinco prédios – três com 32 apartamentos e dois com 16 - serão entregues as 128 famílias que atualmente vivem com o auxílio do programa Aluguel Social.



De acordo com o secretário de Desenvolvimento Regional, Tiago Scatulino, que coordena as ações de resposta da prefeitura de Angra em Monsuaba, os apartamentos se diferem dos oferecidos pelo Governo do Estado pelo tamanho. Cada unidade terá 48 metros de área construída com sala, cozinha, banheiro, dois quartos e a novidade, uma varanda.



- O Estado tem um projeto padrão que é conflitante com o código de obras do município. Por isso, esses apartamentos foram adequados às exigências para darmos o exemplo para a população. Os cômodos serão amplos, o apartamento ficou muito bonito e creio que os moradores vão gostar de suas novas residências -, disse Tiago Scatulino.



O secretário informou que em breve será apresentada aos futuros moradores uma animação tridimensional que vai possibilitar conhecer os apartamentos por dentro antes mesmo que eles estejam terminados. Tiago ressaltou ainda que o trabalho de elaboração do projeto de arquitetura, material técnico e instalações foi elogiado pelo Governo do Estado no ato de entrega para que o processo licitatório fosse iniciado.



- Angra dos Reis foi a última cidade a solicitar os recursos para construção de moradias e a primeira a entregar o projeto finalizado -, comemorou Scatulino.



Além de receber os apartamentos, a área de aproximadamente 12 mil metros quadrados terá dois playgrounds, academia ao ar livre, área verde e vagas de estacionamento. Um trabalho técnico social será realizado com os futuros moradores para explicar como deve ser a convivência em apartamentos, uma vez que todos moravam em casas.



- A convivência em um condomínio vertical é um pouco diferente, então eles precisam passar por um treinamento. Esse trabalho será realizado através do programa Casa da Gente, do Governo do Estado, que vai ensinar como ter uma boa convivência usando os espaços comuns aos moradores dos edifícios -, explicou o superintendente de Habitação, Sérgio Henrique.



Outro diferencial do empreendimento é que os moradores vão receber as certidões de Registro Geral de Imóveis (RGI) no ato de entrega das chaves, o que legaliza a situação das moradias. Este é um problema enfrentado por quem foi incluído em projetos habitacionais anteriores, como os moradores do Condomínio Vale da Banqueta.



- Infelizmente aquele projeto foi realizado em outro governo, mas nós tivemos a preocupação de seguir estritamente o código de obras e posturas do nosso município e quem ganha com isso são os moradores de Monsuaba que receberão seus imóveis totalmente legalizados -, disse Scatulino.



O secretário também informou que, ainda em decorrência das fortes chuvas, outras importantes obras serão realizadas no bairro. Todas as ruas de Monsuaba serão recapeadas e quatro grandes contenções vão ser construídas, sendo duas nos locais de deslizamento que vão dar sustentação à Rodovia Rio-Santos. Algumas áreas interditadas deverão liberadas em breve pela Defesa Civil.

O encontro com a comunidade acontece na próxima segunda-feira, às 18h, na escola municipal Raul Pompeia.