Ação chamou a atenção de quem passava pelo Centro da cidade - Foto: Wagner Gusmão

Ação chamou a atenção de quem passava pelo Centro da cidadeFoto: Wagner Gusmão

Publicado 15/07/2022 10:57

Angra dos Reis – No último mês de junho, 63 pessoas foram encontradas vivendo nas ruas do município da Costa Verde. De acordo com o Centro de Referência de Assistência Social (Creas), este número varia, pois muitos estão na cidade apenas de passagem. Alguns pedem ajuda da secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania para continuar viagem. Aos que são da cidade ou decidem ficar em Angra, é oferecido o Centro de Atenção à População de Rua, no bairro Bracuí, que possui capacidade para receber até 25 pessoas. Atualmente, 17 moradores de rua têm passado as noites no local.



Para orientar os angrenses sobre os cuidados necessários para lidar com essas pessoas, a secretaria de Assistência Social realizou uma ação no Centro da cidade. Foram entregues panfletos com informações sobre como fazer a abordagem e ajudar quem vive nas ruas.



- Estamos fazendo essa mobilização para conscientizar a população sobre a importância de ajudar quem se encontra nesta situação. Queremos deixar claro que estas pessoas merecem todo o respeito e ajuda -, comentou Raidyr Doerl, coordenadora técnica do Creas.



Durante a ação, os moradores receberam informações como os telefones para contato, as funções do Creas e da abordagem social, as características que definem uma pessoa em situação de rua e qual órgão deve ser acionado para atender estas pessoas, tendo em vista que cada instituição, como SAMU e Bombeiros, possui uma área específica para atuação.

Quem passou pela Praça Codrato de Vilhena recebeu informações sobre como ajudar pessoas que estão morando nas ruas Foto: Wagner Gusmão



- Esta é mais uma ação que visa fomentar e fortalecer as políticas públicas voltadas para as pessoas em situação de rua. Nosso objetivo é fazer com que estas pessoas tenham uma nova vida -, destacou o secretário de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Eduardo Sampaio.



Através de um serviço de abordagem social, as pessoas que desejam ser acolhidas ou que estão necessitando de qualquer outro serviço oferecido pelo poder público, são identificadas e encaminhadas para acompanhamento.

- Esta é mais uma ação que visa fomentar e fortalecer as políticas públicas voltadas para as pessoas em situação de rua. Nosso objetivo é fazer com que estas pessoas tenham uma nova vida -, destacou o secretário de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Eduardo Sampaio.Através de um serviço de abordagem social, as pessoas que desejam ser acolhidas ou que estão necessitando de qualquer outro serviço oferecido pelo poder público, são identificadas e encaminhadas para acompanhamento.

- Antes de ir para o Centro de Atenção a pessoa passa por uma triagem no Creas e depois um check-up é realizado em uma unidade de saúde -, explicou o secretário de Assistência Social, Heraldo França.



Um dos objetivos da ação foi humanizar o ato de acolhimento dos moradores de rua. De acordo com relatos da equipe de agentes que trabalha na abordagem dessas pessoas, é muito difícil não se sensibilizar com as histórias de vida de quem escolheu a rua para viver.



- Sempre vemos as pessoas em situação de rua, mas não sabemos como ajudar. Essa ação chega para auxiliar a gente em como auxiliar estas pessoas que passam por necessidades -, destacou Conceição Vargas, moradora do Centro.