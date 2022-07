792 pessoas vacinadas no último sábado (23/07) em Angra dos Reis - Divulgação

Publicado 26/07/2022 10:16

A Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu mais um dia de campanha de vacinação no município contra a Covid-19 e a gripe (Influenza). Neste sábado, dia 23, das 9h às 16h, a população teve acesso à vacinação em vários locais.



Pela primeira vez, crianças de 3 e 4 anos também puderam ser vacinadas contra a Covid-19, por meio do imunizante Coronavac. As doses para a faixa etária que vai dos 3 aos 11 anos foram disponibilizadas desde o Centro ao Parque Mambucaba.



No total foram vacinadas 792 pessoas, sendo 267 contra a gripe Influenza. Já a imunização contra a Covid-19 atingiu 250 adultos e 263 crianças. Também foram aplicadas 12 doses de BCG para completar o cartão vacinal.



A vacinação segue durante a semana. É só procurar a ESF para ficar por dentro dos dias de vacinação em cada localidade. Para ser vacinado, o morador de Angra deve apresentar RG e CPF.



Os trabalhadores (de saúde e da educação, professores, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas e funcionários do sistema de privação de liberdade) devem comprovar vínculo profissional, e as pessoas com comorbidades devem atestar a doença por meio de laudo, receita ou cartão do paciente.



As pessoas que forem receber a 2ª, 3ª ou 4ª dose devem levar ainda o comprovante de recebimento da dose anterior.