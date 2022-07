Angra vira capital do forró com show de Elba Ramalho, sábado (23/07) - Divulgação

Publicado 25/07/2022 22:57

A segunda noite do Arraiá da Cidade, sábado, dia 23, comprovou que Angra dos Reis se transformou na capital do forró. A festa que começou na noite anterior voltou a ficar lotada dando sequência à programação com as apresentações das quadrilhas juninas Escorrega Show e Emoções Juninas, que competem pelo título de melhor quadrilha de 2022.



O evento, realizado pela Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio, em parceria com a Associação das Quadrilhas Juninas de Angra dos Reis, vem recebendo elogio tanto de moradores como de turistas que lotam a cada noite o Cais de Santa Luzia, Centro.



O cantor Dyego Rezende subiu ao palco fazendo um show que já esquentou o público para o que estava por vir com a apresentação da cantora Elba Ramalho. Antes da grande atração ainda houve a apresentação da quadrilha Compadre Nequinho.



Por volta da meia-noite, Elba Ramalho subiu ao palco dando início a um show cheio de animação e emoção. A cantora interagiu o tempo todo com o público que respondeu com muito carinho. Clássicos como “Frevo Mulher“ colocaram todo mundo para dançar. Quadrilheiros subiram ao palco atendendo ao chamado de Elba e emocionaram a cantora com muita dança. Ela também cantou “De volta ao aconchego“ a pedido de componentes da quadrilha Aconchego da Ciça, para homenagear Ciça, que faleceu recentemente.



O Arraiá da Cidade continua na noite deste domingo, dia 24, com a apresentação dos grupos folclóricos Zé Buscapé, Dona Junina e Dito Peres, além dos shows de Trio Mambucaba e Rastapé.



Mais uma vez o secretário de Cultura e Patrimônio, Andrei Lara, ressaltou a importância do Arraiá da Cidade para Angra como uma festa ordeira para as famílias de Angra e turistas.



- Hoje foi mais uma noite de muita alegria. Tanto as apresentações das quadrilhas como os shows trouxeram muita animação ao evento, com participação efetiva do público. Estou muito feliz e convido o público a voltar para a última noite do Arraiá da Cidade – disse Andrei.



As quadrilhas juninas estão recebendo este ano um incentivo jamais concedido, na ordem de R$ 15 mil para cada uma, para que possam arcar com parte dos investimentos feitos em suas apresentações. É um investimento na cultura da cidade que contribui para o fortalecimento cada vez mais das festas de São João. Além das apresentações das quadrilhas juninas e dos shows de grandes músicos, barracas de comidas e bebidas são um atrativo para todos na área do evento.