Concurso Arraiá da Cidade premia Dona Junina como melhor quadrilhaDivulgaçaõ

Publicado 25/07/2022 19:52

Assim como na sexta e no sábado, 22 e 23, a noite de domingo, 24, foi de grande animação no Arraiá da Cidade. O Cais de Santa Luzia ficou mais uma vez lotado de pessoas de todas as idades que foram ver as apresentações das quadrilhas juninas e os shows do Trio Mambucaba e Rastapé.

O primeiro grupo folclórico da noite a se apresentar foi o Zé Buscapé, seguido da quadrilha Dona Junina. O Trio Mambucaba fez todo mundo dançar muito e logo depois a Dito Peres se apresentou completando a programação da competição de melhor quadrilha junina de 2022. Para fechar a noite de domingo e já deixar todo mundo com saudade do Arraiá da Cidade, o grupo Rastapé arrematou com muito forró.

O evento foi realizado pela Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio, em parceria com a Associação das Quadrilhas Juninas de Angra dos Reis, voltando com força total após dois anos de parada por conta da pandemia.

Como já é tradição, o resultado foi anunciado pelo presidente da Associação de Quadrilhas Juninas de Angra dos Reis, Ênio Valverde, na manhã desta segunda-feira, 25, na Rádio Costazul FM.

A grande campeã do concurso de melhor quadrilha junina do Arraiá da Cidade de 2022, levando três mil reais, foi a Dona Junina, que teve os mesmos pontos da Dito Peres (79,7), mas levou o prêmio porque ganhou no quesito animação que era critério de desempate. A Dito Peres levou dois mil reais pelo segundo lugar.

Em terceiro na competição, faturando hum mil reais, ficou a Zé Buscapé (79,6), mesma pontuação da quadrilha Emoções Juninas, tendo como quesito de desempate o marcador. O reconhecimento de melhor marcador foi para o da Dona Junina; o título de melhores noivos foi para o casal da Dito Peres; e o de melhor par caipira foi para o da Zé Buscapé.

- Foi emocionante ver os olhos de cada integrante das quadrilhas juninas, que enfim voltaram a se apresentar. A Prefeitura de Angra deu total apoio ao evento, que foi um sucesso de público e ainda contou com shows de renome nacional como Elba Ramalho que encantou o público na noite de sábado, além do Bonde do Forro, na sexta-feira, e Rastapé, no domingo. Agradeço ao prefeito Fernando Jordão pelo apoio irrestrito às nossas ações, pois buscamos formas de fomentar e preservar essa cultura tão presente em nossa sociedade - destacou Andrei Lara, Secretário de Cultura e Patrimônio.

As quadrilhas juninas receberam este ano um incentivo jamais concedido, na ordem de R$ 15 mil para cada uma, para que possam arcar com parte dos investimentos feitos em suas apresentações. É um investimento na cultura da cidade que contribui para o fortalecimento cada vez mais das festas de São João. Além das apresentações das quadrilhas juninas e dos shows de grandes músicos, barracas de comidas e bebidas são um atrativo para todos na área do evento.