Serviço itinerante da Angraprev nesta quinta-feira, 28/07 - Divulgação

Publicado 27/07/2022 23:22

O Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis (Angraprev) segue com o Angraprev Itinerante. Nesta quinta-feira, dia 28, o encontro será com servidores da Secretaria Executiva de Assistência Social, às 15h, na sala de reuniões/sala de vídeo da Secretaria (praça Guarda Marinha Greenhalgh, bairro São Bento). A atividade contará com representantes da pasta e também do Angraprev, incluindo a presidente do instituto, Luciane Rabha.

O Angraprev Itinerante consiste em uma série de encontros com servidores da Prefeitura de Angra, fundações e autarquias do município, para tratar de assuntos pertinentes à previdência municipal, esclarecendo seu funcionamento e tirando dúvidas do funcionalismo público.

O foco tem sido explicar as mudanças previdenciárias para os servidores. Em novembro de 2019 ocorreu a reforma da previdência (emenda 103) contemplando o governo federal e dando um prazo de dois anos para que estados e municípios fizessem também suas reformas. Na ocasião, foi iniciada uma comissão com representantes de diversos setores da Prefeitura e da Câmara para estudar a emenda 103 e fazer as adaptações para o município de Angra dos Reis.

O trabalho foi finalizado em dezembro do ano passado, e a reforma previdenciária começou no início deste ano. Mas como muitos profissionais do Município ainda possuem dúvidas, os representantes do Angraprev seguem esclarecendo as mudanças.

O primeiro encontro do Angraprev Itinerante foi com os funcionários da Defesa Civil municipal, no auditório da instituição; o segundo, com servidores da Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura. Ambos neste mês.