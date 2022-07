Angra dos Reis realiza capacitação para táxi boats - Divulgação

Angra dos Reis realiza capacitação para táxi boatsDivulgação

Publicado 28/07/2022 19:43

A TurisAngra está convocando todos os responsáveis por táxi boats cadastrados para uma oficina de capacitação. O encontro no continente acontecerá na próxima segunda-feira, 1 de agosto, das 14h às 18h, no CEA, e terá 100 vagas. Já na Ilha Grande, as oficinas vão ocorrer na próxima terça-feira, 2 de agosto, em dois horários, das 9h às 13h e das 13h às 17h, no auditório do INEA, na Vila do Abraão, com 40 vagas em cada horário.

Após a realização das oficinas, a equipe da TurisAngra fará uma entrega simbólica de selos de certificação aos participantes. Somente os profissionais de táxi boats que participarem das oficinas de capacitação poderão receber os certificados.

– Com esta iniciativa pretendemos transformar o serviço dos profissionais cadastrados de táxi boats, oferecendo cada vez mais segurança e boas experiências aos turistas – destacou Marc Olichon, presidente da TurisAngra.