Parceria entre Prefeitura de Angra dos Reis e Enel para ajuda vítimas das chuvasDivulgação

Publicado 02/08/2022 12:27

A Prefeitura de Angra e a empresa Enel Distribuição Rio, distribuidora de energia na região, estão firmando uma parceria para somar na ajuda às vítimas das fortes chuvas ocorridas no município no mês de abril. Na última semana, o secretário de Governo e Relações institucionais, Cláudio Ferreti, e o secretário de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Eduardo Barbosa Sampaio, receberam no Salão Nobre da Prefeitura representantes da empresa.

A Enel, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, fará doações e trocas de geladeiras a famílias atingidas pelas chuvas. O trabalho começa neste mês de agosto, no Parque Mambucaba. A avaliação da demanda, ou seja, das famílias que estão precisando e serão contempladas, será feita com a ajuda do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro.

A ação faz parte do projeto Enel Compartilha Eficiência, que consiste na substituição de aparelhos eletrodomésticos visando à redução do consumo de energia e mais eficiência energética. Por meio do projeto, é feita a troca de aparelhos que já estão com muito tempo de uso e consumindo muita energia por aparelhos com selo Procel de economia de energia, o que reduz consideravelmente o consumo. No caso de Angra dos Reis, a ação será mais efetiva, não só com a troca, mas também com a doação das geladeiras, conforme o caso

A previsão é de que, após a avaliação da demanda, a doação e substituição das geladeiras se inicie no fim do mês de agosto. A Prefeitura e a Enel avaliarão a possibilidade de estender a parceria também para outros bairros atingidos pelas chuvas, como Monsuaba e Ilha Grande.

– Haverá todo um estudo técnico das equipes, feito com critério. Tanto para a doação e troca de geladeira quanto para o cadastramento na tarifa social de energia, outra proposta que estamos analisando em parceria com a Enel, levando em conta os bairros mais castigados pelas chuvas – explica o secretário municipal de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania.

– É mais uma parceria da Prefeitura que demonstra que o objetivo principal de nosso governo é melhorar a qualidade de vida da população de Angra. Por meio da tarifa social, as famílias que sofreram com as chuvas terão seus custos com energia reduzidos. Uma economia importante para elas – diz Cláudio Ferreti.