Barão Vermelho participa de Moto Show em Angra dos ReisDivulgação

Publicado 02/08/2022 12:21

Nesta sexta-feira, 29 de julho, a Praia do Anil estremeceu com o segundo dia de apresentações do Moto Fest 2022. Com clássicos do rock nacional e internacional, o público deixou o frio e a chuva de lado para aproveitarem uma noite mágica nas areias de Angra dos Reis.

No primeiro show da noite, às 20h, a Banda Icarus reviveu músicas de diversas bandas estrangeiras, como o Guns N‘ Roses, AC/DC e Bon Jovi. Até mesmo o Roupa Nova, tradicional grupo musical brasileiro, não foi esquecido pelos músicos de Minas Gerais. Músicas consolidadas como Sweet Child O‘ Mine e Livin‘ on a Prayer agitaram toda a galera que estava presente.

Às 22h, o público viu de perto um espetáculo em tributo à banda Queen. O grupo musical Road Rock fez muito bonito e representou fielmente uma das maiores bandas de todos os tempos. Para fazer jus ao gênio do rock, Freddie Mercury, o vocalista da Road Rock, Thiago Millores, além de encantar todos com a sua incrível voz, também interagiu de forma triunfal com o público, assim como fazia o líder da banda inglesa que nos deixou há mais de 30 anos. Bohemian Rhapsody e Love of My Life, com direito a um show de luzes com os celulares do público, emocionaram todos que acompanharam o show.

Para finalizar a noite com chave de ouro, somente uma banda com mais de 40 anos de estrada para manter o público energizado com o som do rock nacional. Considerado um dos grupos mais influentes para a música brasileira, o Barão Vermelho, com todos os seus clássicos e letras marcantes, mantiveram a chama do bom rock acessa nas centenas de pessoas que prestigiaram o último show da noite. Músicas como Bete Balanço e Exagerado foram cantadas e aplaudidas pelos angrenses e visitantes que prestigiaram a segunda noite do Moto Fest 2022.

O evento conta com a ação conjunta da Secretaria de Segurança Pública/Secretaria Executiva de Ordem Pública e Mobilidade Urbana, do SAAE, da Secretaria Executiva de Serviço Público, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Urbanização, Parques e Jardins e da Polícia Militar.

- O evento traz muitas pessoas para a cidade, movimentando a economia local. Além de oferecer um bom espetáculo para o público, o evento funciona como uma divulgação espontânea da cidade de Angra dos Reis. Até o momento, mais de 150 moto clubes estão marcando presença na cidade. Teremos muito rock and roll até o final do Moto Fest – comentou o Secretário de Eventos, João Willy.