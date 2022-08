Publicado 10/08/2022 19:03

A quadrilha Zé Piri está de volta para ficar. Depois dos arraiás que agitaram o município nos meses de junho e julho, e do Arraiá da Cidade, foi a vez de o grupo Zé Piri preparar sua festa.

O arraiá, que aconteceu no Campo Belo II de sexta a domingo, contou com shows de forró, bingos, barracas com comidas típicas e competição de quadrilhas. O evento contou com o apoio da Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio e da Associação de Quadrilhas de Angra dos Reis.

- Esse arraiá, produzido e estruturado pela Prefeitura de Angra, finalizou os torneios de bairros da Associação de Quadrilhas Juninas de Angra dos Reis. Foi um grande evento e uma linda despedida, com todas as quadrilhas participando. Fica um gostinho de quero mais. Que venha agora o torneio interestadual no fim do mês - comentou Andrei Lara, secretário de Cultura e Patrimônio.

Todas as tradicionais quadrilhas do município participaram da competição, menos a anfitriã. A Zé Piri voltou este ano à ativa depois de muitos parados.

A grande vencedora da competição de quadrilhas foi a Emoções Juninas, seguido da Zé Buscapé e da Dona Junina. Também da Emoções Juninas foram escolhidos o melhor marcador e o melhor casal de noivos. A Zé Buscapé ganhou o prêmio de melhor par caipira.

- O arraiá foi um sucesso de público, com uma ótima estrutura. A Secretaria de Cultura e a Prefeitura estão de parabéns. Meus agradecimentos de coração a todos os envolvidos nessa volta do Arraiá da Quadrilha - destacou Piri, marcador da quadrilha.