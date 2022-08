Pastores abrem cerimônia da Expo Angra 2022 - Divulgação

Publicado 04/08/2022 23:13

Foi oficialmente aberta na noite de quarta-feira, dia 3, numa cerimônia no Centro de Estudos Ambientais (CEA), a maior festa cristã da região sul-fluminense, a Angra Expo 2022, com uma programação que vai de quinta, dia 4, a sábado, dia 6, na Praia do Anil.

Estiveram presentes pastores convidados e autoridades como secretário de Eventos, João Willy, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Aurélio Marques, e o secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti.

A cerimônia foi presidida pelo pastor Eli Vilela, que compõe a Comissão de Pastores, organizadora da Angra Expo 2022. Também estavam presentes os demais membros da comissão: pastores Markezine, Eliseu Martins Pimenta, Márcio Brito, Eli Pimenta, Leonardo, Márcio Brito, Gilmar, Beto Moreira, Márcio Barreto, Joel Manhães, Josias Ferreira, Alex e apóstolo Jaime.

Foi uma noite de muita emoção e oração. Pastor Gilmar fez um breve histórico da Angra Expo, contando que o evento teve sua primeira edição em 2006 e por sete anos foi realizado com sucesso. Depois, sofreu uma interrupção, voltando em 2019. Por conta da Covid-19, a Angra Expo deixou de ser realizada em 2020 e 2021, retornando este ano com força total. A cerimônia contou ainda com o louvor da cantora Laysna Dias e de um momento de oração e leitura da palavra pelo pastor o Elhiabe Antunes.

Aurélio Marques disse estar feliz com o retorno da Angra Expo e destacou a importância do evento para a economia da cidade.

– Este é um evento de paz, um evento que só traz coisas boas para a nossa cidade num ambiente de paz e harmonia. Mas também é um evento que movimenta a nossa economia – ressaltou o secretário de Desenvolvimento Econômico.

Já secretário de Eventos disse ser um enorme prazer organizar um evento como a Angra Expo com a Comissão de Pastores.

– Dentre todos os eventos que apoiamos, tenho um carinho especial pela Angra Expo pelo trabalho em conjunto com essa Comissão de Pastores. Com um evento desses, também estamos promovendo melhoria na saúde mental de nossa população depois de um período de reclusão por conta da pandemia da Covid-19 – destacou João Willy.

O secretário de Governo e Relações Institucionais disse que este evento é uma missão na vida de cada um, porque só vem promover coisas boas para a cidade.

– É fato que em todas as edições da Angra Expo, o município vivencia dias de harmonia. Ao ser chamado pelo prefeito Fernando Jordão para assumir essa secretaria, após estar aposentado, senti como uma missão a cumprir com minha cidade. Em momentos como estes da Angra Expo, tenho mais certeza desta missão de fazer o melhor por esta cidade. Com certeza, teremos, mais uma vez, um evento maravilhoso – falou Ferreti.

A Angra Expo tem entrada gratuita, sendo realizado pela Secretaria de Eventos e a Comissão de Pastores. O encontro contará com pregações da palavra com diversos pastores locais e nacionais, praça de alimentação especial e diversificada, área de exposição e feira de produtos evangélicos.

Para uma melhor possibilidade de locomoção do público, a Viação Senhor do Bonfim irá disponibilizar linhas de ônibus extras até as 2h da manhã de sexta para sábado e de sábado para domingo.