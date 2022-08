Sábado de vacinação em Angra dos Reis contra gripe e Covid-19 - Divulgação

Publicado 06/08/2022 08:39

Hoje, sábado, 6 de agosto, a Secretaria de Saúde de Angra dos Reis vai organizar mais uma ação especial de vacinação com o objetivo de proteger a população da covid-19 e da gripe (influenza).

O imunizante contra a Covid-19 será aplicado das 9h às 16h nos CEM’s Centro, Japuíba, Jacuencanga e Parque Mambucaba, assim como na UBS Bracuí. O público-alvo está relacionado a pessoas de 12 anos ou mais para a 1ª, 2ª e 3ª doses, com a quarta dose ou 2ª de reforço sendo oferecida àqueles de 18 anos ou mais. Nos mesmos locais e horário também será oferecida a vacinação pediátrica contra o coronavírus, para crianças de 3 a 11 anos – 1ª e 2ª doses –, e a vacinação contra a gripe – Influenza –, liberada para todos os públicos.

A 1ª e a 2ª doses serão aplicadas na população a partir de 3 anos e para aqueles que ainda não foram imunizados. A 3ª dose do imunizante – 1ª dose de reforço – estará disponível à população acima de 12 anos. A 4ª dose poderá ser aplicada em pessoas com 18 anos ou mais.

No sábado, durante a realização do evento Angra Expo 2022, na Praia do Anil, também haverá vacinação contra a covid-19, voltada à população com 12 anos ou mais.

Para ser vacinado, o morador deve apresentar RG e CPF. As pessoas que forem receber 2ª, 3ª ou 4ª dose devem levar ainda o comprovante de recebimento da dose anterior.