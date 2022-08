Prefeitura dá início ao Avaliar - Divulgação

Publicado 11/08/2022 17:02

A Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Educação, Juventude e Inovação, deu início nesta quarta-feira, dia 10, em todas as escolas municipais, ao Avaliar - Sistema de Avaliação da Rede Pública Municipal de Ensino.



Nos dias 10 e 11, as provas foram destinadas aos estudantes do 2º ao 5º ano do ensino fundamental. Já os estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental farão as provas nos dias 17 e 18. As avaliações são de conhecimentos em Língua Portuguesa e Matemática. O objetivo é traçar um diagnóstico da aprendizagem que servirá como importante instrumento no planejamento de políticas públicas e ações pedagógicas nas escolas.



Para o secretário de Educação, Juventude e Inovação, Paulo Fortunato, Angra está dando mais um importante passo rumo à qualidade do ensino.

- Estamos colocando uma lupa na educação de Angra para que possamos saber o que está dando certo e o que temos que mudar. Esse sistema de avaliação nos apresentará um diagnóstico minucioso para traçarmos políticas públicas baseadas em fatos. Capacitamos nossa equipe para realizar esse trabalho e contamos com toda a comunidade escolar, inclusive com os responsáveis das crianças e adolescentes, para o sucesso desse processo de avaliação - ressaltou Paulo.