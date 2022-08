Empreendedorismo pautou debate em evento da juventude - Divulgação

Publicado 11/08/2022 17:04

Mais uma atividade de sucesso marcou a programação da Semana da Juventude, na tarde de terça-feira, dia 9, no Centro de Estudos Ambientais (CEA). O bate-papo com Mulheres Jovens Empreendedoras de Angra foi marcado por depoimentos fortes aos jovens presentes.

A tarde começou com a palestra da consultora de business analyst, bacharel em Tecnologia da Informação, do Grupo Mulheres de Valor, Amanda Rodrigues, que falou sobre a base do empreendedorismo, não só para abrir um próprio negócio, mas em tudo que se realiza.

A programação seguiu com o depoimento empolgante de Jéssica Araújo, idealizadora do Projeto Horta do Amanhã. Ela contou sua trajetória e estimulou os jovens ao empreendedorismo social que envolve a sociedade, dando retorno a todos. Outro depoimento entusiasmado foi da jovem empresária Letícia Nascimento (Lets Burguer), que falou dos desafios de se erguer nas adversidades econômicas, ressaltando o empreendedorismo empresarial.

Já Soraia Maia, empreendedora na área de beleza feminina, ressaltou a importância de oferecer o melhor serviço para que se obtenha sucesso. A vereadora Titi Brasil também falou sobre o papel da mulher na política e como isso também pode ser visto como empreendedorismo na sociedade atual.

A jovem de 20 anos, Stephany Marques Ferreira da Conceição, que estava dentre os jovens que acompanharam o evento Mulheres de Valor, falou da importância de debates como este para homens e mulheres jovens.

- Somos nós, jovens, responsáveis pelo futuro do planeta. Por isso, momentos de debates são tão importantes para acabarmos com situações ainda vivenciadas pelas mulheres, como casos de violência, desvalorização profissional, entre outros. Achei bem legal ter um público formado por homens e mulheres jovens, pois é um debate de todos. Também é importante falarmos sobre empreendedorismo. Eu, por exemplo, atuo na área de venda de pratas e gosto de me manter estimulada - disse Stephany.

Especialmente para este evento, o secretário executivo da Juventude, William Gama, colocou as funcionárias Marcela Alves, diretora de Gestão, e Naíza Souza, coordenadora técnica de Integração, à frente de tudo para que o toque feminino fizesse a diferença.

A programação alusiva ao Dia da Juventude, 12 de agosto, é uma realização da Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Educação e Secretaria Executiva da Juventude. Em Angra dos Reis, estão sendo realizadas até o dia 13 diversas atividades que vão desde a área cultural e profissional até o debate político de qual papel cabe ao jovem na sociedade atual.

Reservado ao Dia Internacional da Juventude, será realizado um café da manhã na Horta Semente do Amanhã e uma tarde esportiva no Morro da Caixa d’Água. Mas a programação não para por aí. De acordo com o secretário executivo da Juventude, a ideia é alcançar os jovens de todo o município.

O Dia Internacional da Juventude foi criado, originalmente, através da resolução 54/120, por iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1999, como consequência da Conferência Mundial dos Ministros Responsáveis pelos Jovens, em Lisboa, Portugal.

Atualmente, por meio do Programa Mundial de Ação para a Juventude, a ONU incentiva ações políticas e diretrizes que ajudem a apoiar a melhoria na qualidade de vida dos jovens de todo o mundo.

De acordo com o Decreto-lei nº 10.515, de 11 de julho de 2002, o Dia Nacional da Juventude também é comemorado em 12 de agosto. No Brasil, a Proposta de Emenda à Constituição 42/08 (PEC da Juventude) estabeleceu que todo indivíduo entre os 15 e 29 anos é considerado jovem.

Programação

Dia 12 de agosto - DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE

Dia 12 de agosto - Café da manhã na horta Semente do Amanhã com palestra aos jovens ministrada pelo secretário de Educação, Paulo Fortunato

Das 9h às 11h - Local: Rua da Glória, 64 – Belém

Dia 12 de agosto - Ações da Juventude: campeonatos de diversas modalidades esportivas

Das 14h às 18h - Local: quadra esportiva do Morro da Caixa d´Água

Dia 13 de agosto - Evento esportivo com campeonatos de skate e futebol, com DJ e show ao final

Das 9h às 18h - Local: Campo da Gringa, Parque Mambucaba