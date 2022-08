Prefeitura fará mutirão de retirada do cartão Supera - Divulgação

Prefeitura fará mutirão de retirada do cartão SuperaDivulgação

Publicado 11/08/2022 17:49

A Prefeitura de Angra, por meio Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania/Secretaria Executiva de Ação Social, vai realizar sexta-feira, dia 12, no Cais de Santa Luzia, das 10h até às 15h, mais um mutirão para a entrega do Cartão Supera RJ.



Para retirar o cartão, o contemplado deve comparecer ao mutirão portando seu CPF e RG. A lista com os nomes dos beneficiários pode ser conferida aqui. De acordo com Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania/Secretaria Executiva de Ação Social, 426 pessoas estão aptas a receber o auxílio, que pode chegar a R$ 380,00.



Os cartões também podem ser retirados, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania/Secretaria Executiva, localizada na Praça Guarda-marinha Greenhalgh, 59 - São Bento (Centro), próximo ao Teatro Municipal.

A retirada do cartão deve ser realizada pelo titular, sendo proibido delegar a ação a terceiros, exceto os casos com procuração.



O Supera RJ tem como objetivo o enfrentamento e a superação da crise econômica causada pelas medidas de combate ao novo coronavírus (COVID-19), estimulando a economia e fortalecendo a rede de proteção às pessoas em maior situação de vulnerabilidade social no Estado do Rio de Janeiro. Mais informações podem ser obtidas no site oficial do Supera RJ em https://www.superarj.rj.gov.br/ ou pelo call center do programa, por meio do telefone 0800 071 7474.