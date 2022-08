Tarde da juventude com exposição de carros - Divulgação

Publicado 11/08/2022 17:48

A programação da Semana da Juventude segue com diversas atividades alusivas ao Dia Internacional da Juventude, 12 de agosto. Em Angra dos Reis, que vem investindo em seus jovens com diversos programas e tem, inclusive, uma secretaria exclusiva voltada para a juventude, serão realizadas até o dia 13 diversas atividades que vão desde a área cultural e profissional até o debate político de qual papel cabe ao jovem na sociedade atual.

Um dos eventos preparados com muito carinho foi o da tarde domingo (7), na Praia do Anil, com diversas atividades esportivas, exposição de carros clássicos, brincadeiras retrô, passeio de patins e muito mais.

Nem o mau tempo atrapalhou e foi uma tarde de muita diversão e curiosidade com a exposição de carros antigos por colecionadores.

Reservado ao Dia Internacional da Juventude, será realizado um café da manhã na Horta Semente do Amanhã e uma tarde esportiva no Morro da Caixa d’Água. Mas a programação não para por aí. De acordo com o secretário executivo da Juventude, a ideia é alcançar os jovens de todo o município.

O Dia Internacional da Juventude foi criado, originalmente, através da resolução 54/120, por iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1999, como consequência da Conferência Mundial dos Ministros Responsáveis pelos Jovens, em Lisboa, Portugal.

Atualmente, por meio do Programa Mundial de Ação para a Juventude, a ONU incentiva ações políticas e diretrizes que ajudem a apoiar a melhoria na qualidade de vida dos jovens de todo o mundo.

De acordo com o Decreto-lei nº 10.515, de 11 de julho de 2002, o Dia Nacional da Juventude também é comemorado em 12 de agosto. No Brasil, a Proposta de Emenda à Constituição 42/08 (PEC da Juventude) estabeleceu que todo indivíduo entre os 15 e 29 anos é considerado jovem.

Programação

Dia 12 de agosto - DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE

Dia 12 de agosto - Café da manhã na horta Semente do Amanhã com palestra aos jovens ministrada pelo secretário de Educação, Paulo Fortunato

Das 9h às 11h - Local: Rua da Glória, 64 – Belém

Dia 12 de agosto - Ações da Juventude: campeonatos de diversas modalidades esportivas

Das 14h às 18h - Local: quadra esportiva do Morro da Caixa d´Água

Dia 13 de agosto - Evento esportivo com campeonatos de skate e futebol, com DJ e show ao final

Das 9h às 18h - Local: Campo da Gringa, Parque Mambucaba