Barco tetracampeão mundial confirma presença na Semana de Vela de Angra dos Reis - Aline Bassi

Barco tetracampeão mundial confirma presença na Semana de Vela de Angra dos ReisAline Bassi

Publicado 17/08/2022 21:41

Atual campeão brasileiro na classe BRA-RGS, o veleiro Bruschetta, de Ubatuba (SP), confirmou presença e vai lutar pelo bicampeonato nacional durante a Semana de Vela de Angra dos Reis, que acontece entre os dias 7 e 11 de setembro, que acontece no Angra dos Reis Marina Clube e no Colégio Naval.

O veleiro comandado por Evandro Csordas tem história para o Brasil somando quatro títulos mundiais na classe J-24 e terá a presença de Maurício Santa Cruz que esteve nestas conquistas e mais uma na classe Snipe. Ele ainda tem participações olímpicas em Sydney 2000 e Atenas 2004 e bicampeonato pan-americano no Rio de Janeiro 2007 e em Guadalajara em 2011.

"Estamos preparando o barco, acreditamos que será um grande evento . Ano passado ganhamos o Brasileiro, mas teremos uma disputa muito boa esse ano, Angra dos Reis é uma raia muito bonita. Sempre há uma pressão a mais por sermos os defensores do título, tivemos bons resultados no começo deste ano, mas vamos com tudo", disse Maurício Santa Cruz, o Santinha.

"Estamos ansiosos , não conseguimos ir pra Semana de Vela de Ilhabela, a tripulação não vê a hora de competir junta novamente. Estamos felizes pela oportunidade de participar deste grande evento. Temos treinado muito , agora é hora de testar o resultado na disputa", acrescentou o comandante Csordas. Além dos dois nomes, a tripulação será composta por Fabinho Kiss e Ricardo Delgado, a mesma que conquistou o troféu ano passado em Ubatuba.

A Semana de Vela de Angra dos Reis será o Brasileiro nas classes BRA-RGS e Clássicos e terá ainda as disputas nas classes ORC, Bico de Proa e Multicasco. Na ORC já estão confirmados os veleiros mais modernos do país, o Crioula 52 e o Phoenix.

A competição tem a realização do Angra dos Reis Marina Clube e da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis através da Secretaria Executiva de Esportes e Lazer , com chancela da Associação Brasileira de Veleiros de Oceano, a ABVO.

As inscrições podem ser feitas através do link https://www.ticketsports.com.br/e/semana-de-vela-de-angra-dos-reis-34142.

A Semana de Vela de Angra dos Reis acontece no Angra dos Reis Marina Clube e no Colégio Naval.

As inscrições serão limitadas a 100 veleiros e os 50 primeiros inscritos terão disponíveis ancoradouros no Angra dos Reis Marina Clube e no Colégio Naval. Para as classes ORC e BRA-RGS serão aceitos apenas veleiros filiados à ABVO.

Programação Oficial:

7/09

19h - Abertura oficial da Semana de Vela de Angra dos Reis

Credenciamento e retirada do Kit velejador

Jantar dos Comandantes

Local: Clube Coqueiro - Colégio Naval

8/09

8h até 10h - Credenciamento e retirada do Kit velejador - Local: Angra dos Reis Marina Clube

12h - Largada das regatas - Local: Baía da Ilha Grande

18h - Canoa de cerveja, DJ, Show de Rock e Blues - Local: Angra dos Reis Marina Clube

9/09

12h - Largada das regatas - Local: Baía da Ilha Grande

18h - Canoa de cerveja, DJ, Show de Rock e Blues - Local: Angra dos Reis Marina Clube

10/09

9h até 10h - Desfile dos veleiros Baía em frente ao Colégio Naval

12h - Largada da regata em homenagem ao Colégio Naval - Local: Baía da Ilha Grande

18h - Canoa de cerveja, DJ, Show de Rock e Blues - Local: Angra dos Reis Marina Clube

11/09

12h - Largada das regatas - Local: Baía da Ilha Grande

18h - Premiação Regata Colégio Naval e Semana de Vela de Angra dos Reis Encerramento Local: Clube Coqueiro - Colégio Naval

A Semana de Vela de Angra dos Reis tem o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro através da Lei de Incentivo ao Esporte do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria Executiva de Esportes e Lazer de Angra dos Reis através da Lei de Incentivo ao Esporte do Município de Angra dos Reis, Colégio Naval e NET RJ.

Mais informações com Fabrizio Gallas - +55 21 994004061