Equipamentos usados na pandemia são redistribuídos à saúdeDivulgação

Publicado 17/08/2022 22:13

O uso inteligente de recursos durante a pandemia de Covid-19 continua rendendo um legado positivo para a saúde em Angra dos Reis. Na última terça-feira, 16 de agosto, 38 equipamentos de uso médico foram transferidos do antigo Centro de Referência Covid-19, onde hoje funciona o Hospital Maternidade de Angra dos Reis (HMAR), para serem utilizados em outras áreas da cidade, reforçando o atendimento de saúde em diversos bairros.



Parte desses equipamentos vai compor a estrutura da futura sede do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Frade, com inauguração marcada para o próximo dia 26 de agosto.



Inaugurado no dia 27 de março de 2020 e voltado exclusivamente ao tratamento de casos mais graves do coronavírus, o centro funcionou durante 700 dias, encerrando suas atividades com a menor taxa de mortalidade do Estado e uma das menores do país. Diferente de muitos governos que investiram em hospitais de campanha e estruturas provisórias, a Prefeitura optou por olhar tanto para o presente quanto ao futuro da saúde municipal, já que boa parte dos R$ 15 milhões investidos em equipamentos agora oferecerão melhor qualidade no atendimento a outras regiões da cidade.



– Todo o material que foi comprado na época do Centro de Referência Covid-19 foi patrimoniado, pertence à cidade de Angra dos Reis. Ele funcionou durante dois anos com a garantia da engenharia clínica do próprio centro. O HMAR, que atualmente funciona no local, tem 56 leitos, mas o centro contava com 120. Por isso, começamos a redistribuir o material que sobrou ao HMJ, UPA, Samu e SPAs do município, um verdadeiro legado positivo da época de enfrentamento à Covid – resume o secretário de Saúde Glauco Fonseca.



Bombas infusoras volumétricas (3), camas hospitalares motorizadas com colchão napa (6), camas hospitalares elétricas com grade de ferro com colchão napa (2), monitores multiparâmetros (8), oxímetros de pulso tipo palm (2), suportes de soro de ferro esmaltados – branco com rodízio (14) e ventiladores pulmonares (3) são os equipamentos que vão reforçar o SPA do Frade, somando-se a outros que integrarão a nova unidade.