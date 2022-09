Polícia recupera motor de lancha roubado - divulgação

Publicado 07/09/2022 07:37

Paraty - Dois homens foram presos, ontem, (6) em Paraty , em uma ação conjunta dos policiais da 167ª DP e da 2ª CIPM Companhia Independente da Policia Militar. A dupla acusada de roubar motores de lancha e barcos, na cidade, já era alvo da polícia.

E.S de 25 e G.S 22 anos são acusados de roubarem um motor de popa de lancha, Honda, no valor de R$ 11 mil reais. O delito ocorreu no dia 5 de setembro, no rio Perequê-açu. Desde então, a operação sob o comando do delegado titular Marcelo Russo foi iniciada. O fruto do roubo foi encontrado em uma casa vazia, no bairro Canto Azul e entregue ao proprietário, um senhor de 61 anos, que também é morador de Paraty. Os presos, um detido na Ilha das Cobras o outro na rodoviária da cidade, foram transferidos para Casa de Custódia.

Segundo o delegado, essa dupla já vinha atuando em marinas e às margens dos rios, aterrorizando donos de embarcações. Foi instaurado inquérito policial para indiciamento formal do receptador do motor, já identificado e qualificado.