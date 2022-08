Circuito cervejeiro angra - Divulgação

Circuito cervejeiro angraDivulgação

Publicado 22/08/2022 14:54

A segunda edição do Circuito Cervejeiro de Corrida da Ilha Grande acontecerá sábado, 20, na praça da igreja São Sebastião, na Vila do Abraão. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Angra por meio da Secretaria de Eventos. A retirada dos kits de corrida está começará às 11h30 e irá até as 13h30, enquanto a largada será às 14h, no mesmo local. Mais de 350 amantes de corridas e cervejas se inscreveram para o evento deste ano.





A corrida, sem caráter competitivo, tem como objetivo proporcionar uma experiência única aos participantes ao fazê-los alternarem corridas com três paradas estratégicas para degustação de cervejas, nos chamados pontos de hidratação.



Com um percurso curto de 2,5 km, o evento está marcado para acontecer mesmo com possibilidade de chuva. Apenas maiores de idade poderão participar. As inscrições ainda podem ser feitas no site: https://circuitocervejeirocorrida.com.br/site/inscricao-ilhagrande-20ago22.php. Mais informações na página do Instagram: https://www.instagram.com/circuitocervejeirodecorrida/



PROGRAMAÇÃO:



Retirada dos kits

Local: praça da igreja de São Sebastião

Horário: 11h30 às 13h30



Largada

Local: praça da igreja de São Sebastião

Horário: 14h