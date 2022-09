Procon orienta consumidor - Divulgação/CMAR

Procon orienta consumidorDivulgação/CMAR

Publicado 08/09/2022 21:48

Angra dos Reis - Depois de um bom tempo sem prestação de serviços à população, o posto do Procon Angra reabre e já está disponível para atendimento aos consumidores de Angra dos Reis. É possível obter orientações e abrir processo administrativo.



“Temos a missão de fazer cumprir a lei de defesa do consumidor que proíbe práticas comerciais desleais, fraudulentas e enganosas, a fim de garantir um mercado justo para consumidores e empresas"- disse a Secretária de Cidadania e Procon, Ana Paula Ventura.



Ainda de acordo com a secretária, em breve, o órgão fará ação educativa na cidade visando orientar a população, com a distribuição de uma cartilha sobre a busca dos seus direitos com base na Lei de proteção ao consumidor.

O Procon funciona no prédio administrativo da Câmara Municipal, na Rua da Conceição nº 255, Centro - Térreo. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Também é possível entrar em contato pelo telefone (24) 3377-8606 e pelo e-mail procon@angradosreis.rj.leg.br.