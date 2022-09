Barco vencedor da primeira regata da Vela em Angra - Divulgação/Aline Bassi

Barco vencedor da primeira regata da Vela em AngraDivulgação/Aline Bassi

Publicado 08/09/2022 20:42 | Atualizado 08/09/2022 21:09

Angra dos Reis - Foi uma disputa apertada e pouco vento soprando a favor. Assim foi o primeiro dia do Campeonato Brasileiro da classe BRA-RGS na Semana de Vela de Angra dos Reis. A competição volta a ser disputada após 11 anos e é realizada pelo Angra dos Reis Marina Clube em parceria com o Colégio Naval e tem o apoio da Associação Brasileira de Veleiros de Oceano.

Os dois barcos mais modernos do país ficaram na frente com a equipe gaúcha do Crioula 52, que conta com o velejador olímpico Samuel Albrecht do Veleiros do Sul, vencendo e deixando a equipe do Phoenix, do Iate Clube de Santos, do Guarujá (SP), em segundo lugar. O Bravo terminou em terceiro e o time Phoenix com os olímpicos Marco Grael, Eduardo Souza Ramos e André Fonseca, o Bochecha.

Na classe ORC os veleiros contornaram a ilha de Pau a Pino e a Laje Fundo em percurso de pouco mais de milhas náuticas.

O barco do Iate Clube do Rio de Janeiro, o Caronte Nix, chegou oito segundos atrás do Bruschetta, de Ubatuba (SP), atual campeão brasileiro, mas venceu no tempo corrigido por apenas nove segundos. Os dois barcos são do mesmo modelo, J-24 e o Bruschetta possui quatro títulos mundiais contando com o pentacampeão mundial, Maurício Santa Cruz.

Já o Buscapé, equipe do Angra dos Reis Marina Clube, ficou em terceiro lugar. A equipe de tripulação argentina comandada pelo brasileiro Fred Paim, o Chancegger, ficou em 12º no primeiro dia da disputa.

Mauro Silva, comandante do Caronte Nix, comemorou a vitória, mas colocou os pés no chão para o restante do Campeonato Brasileiro. "É um bom começo, a tripulação está bem feliz. O barco é competitivo e tínhamos um pequeno trunfo. Conhecemos muito bem a raia.

Felipe Assis, natural de Angra dos Reis e integrante do barco, destacou: "Dia de vento fraco, esperávamos um Leste, mas não aconteceu. Pro nosso barco acabou sendo favorável na classe. Resultado foi legal, se tivéssemos um pouquinho mais de vento no fim teria um resultado mais expressivo na geral", disse. Alex Sandro de Carvalho, o Piupiu, que comanda a equipe.

Felipe comentou como foi estrear velejando em sua casa: "Emoção desde o primeiro dia que chegamos aqui com esse Píer, as equipes incríveis e quando chega na raia, aproveitamos que somos da casa, sabemos das manhas , por onde ir e levamos uma pequena vantagem para buscar um resultado legal".

Ao todo são 41 barcos na disputa da competição que segue até o domingo com regatas diárias a partir das 12h na Baía da Ilha Grande podendo ser na Baía da Ribeira ou do Colégio Naval. Sempre a partir das 18h os velejadores são brindados com shows de música ao vivo e canoa de cerveja.

A competição tem a realização do Angra dos Reis Marina Clube e da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis através da Secretaria Executiva de Esportes e Lazer , com chancela da Associação Brasileira de Veleiros de Oceano, a ABVO.



Programação Oficial:



9/09

12h - Largada das regatas - Local: Baía da Ribeira ou altura do Colégio Naval (definição a partir das 9h30)

18h - DJ, Show de Rock e Blues - Local: Angra dos Reis Marina Clube.

10/09

9h até 10h - Desfile dos veleiros Baía em frente ao Colégio Naval

12h - Largada das regatas - Local: Baía da Ribeira ou altura do Colégio Naval (definição a partir das 9h30)

18h - DJ, Show de Rock e Blues - Local: Angra dos Reis Marina Clube.

11/09

12h - Largada das regatas - Local: Baía da Ribeira ou altura do Colégio Naval (definição a partir das 9h30)

18h - Premiação Regata Colégio Naval e Semana de Vela de Angra dos Reis Encerramento Local: Clube Coqueiro - Colégio Naval.

A Semana de Vela de Angra dos Reis tem o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro através da Lei de Incentivo ao Esporte do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria Executiva de Esportes e Lazer de Angra dos Reis através da Lei de Incentivo ao Esporte do Município de Angra dos Reis e Colégio Naval.