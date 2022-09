ônibus elétrico na frota do transporte público da cidade. - Divulgação/PMAR

Publicado 09/09/2022 16:01 | Atualizado 09/09/2022 16:03

Angra dos Reis – Na próxima segunda-feira,12, a prefeitura através da concessionária de transporte público municipal, colocará um ônibus elétrico para circular por um período experimental de 30 dias, na linha centro X Jacuecanga, de segunda a sábado, com horários extras no itinerário. O veículo de teste fará parte da frota que deverá nos próximos dois anos ser de 80% de ônibus elétricos. Dessa maneira, será possível avaliar como o veículo vai se comportar diante de diferentes características geográficas da cidade.

“Após o período de testes, será aberta uma consulta pública por 30 dias e em seguida ocorrerá uma audiência pública. Dois meses depois, se tudo acontecer conforme o previsto, acontecerá a licitação para a aquisição dos ônibus por parte da empresa que ganhar o certame”- explicou o secretário de Planejamento, André Pimenta.

Ainda de acordo com o secretário, o objetivo é que no 1º semestre de 2023 os ônibus elétricos comecem a operar de maneira regular em Angra, e a intenção é chegar a uma frota de 100%, mas o projeto inicial engloba 80% da frota do transporte público municipal.

O ônibus elétrico terá autonomia de 250 km e de acordo com o projeto garantirá mais conforto aos passageiros, por ser silencioso, com acessibilidade, ar-condicionado e internet. Também vai beneficiar o meio ambiente, pois não emitirá poluente.

O secretário informou ainda que, faz parte do projeto do ônibus elétrico a revitalização dos pontos de ônibus, que terão energia solar, wi-fi e painéis com informações sobre as linhas e horários.

“Angra dos Reis está passando por uma transformação digital e que nos próximos dois anos vai impactar a economia, empregabilidade, sustentabilidade, atingindo positivamente a vida das pessoas que moram aqui ou das que visitam o município”- concluiu André Pimenta.