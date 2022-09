ônibus perde o controle e cai em ribanceira atrás do hospital de Praia Brava - Divulgação

Publicado 10/09/2022 10:50 | Atualizado 10/09/2022 11:05

Angra dos Reis – Trinta e dois passageiros feridos , incluindo três crianças, sendo um em estado grave e o restante vítimas leves. Esse foi o saldo de um acidente envolvendo um ônibus da Viação Util, na madrugada desse sábado,10. O veículo trafegava pela Rio-Santos, na altura do KM 524, próximo ao hospital de Praia Brava, em Angra, quando perdeu o controle e caiu. Por pouco o veículo não atingiu o gerador do hospital. Apesar do susto não houve danos ao equipamento.

O ônibus transportava 46 passageiros, vinha de Belorizonte, sentido –Rio, se perdeu na rodovia, caindo em uma ribanceira perto da portaria que desce atrás do hospital. A CCR que administra a rodovia, informou que não houve interdição da pista. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e equipes do Samu e levadas para o hospital de Praia Brava.

Nossa reportagem entrou em contato com o hospital e segundo a assessoria de imprensa da FEAM, o atendimento às vítimas foi de imediato. Uma vítima suspeita de fratura lombar foi removida para o Hospital Geral da Japuiba.